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高林挾二大利多、股價漲逾6% 創11個月來新高價

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

高林實業（2906）積極投入綠能事業，加上土地資產活化題材發酵，今（22）日正式搬遷離開台塑大樓，由於高林為台塑大樓敦北總部五大地主之一，隨著都更案今年將正式動工，且為全台最大企業自辦都更指標案，將享有活化資產效益。

高林今日股價表現強勁，盤中來到19.9元，漲幅逾6%，並一舉來到11個月來新高價。高林日前在法說會上表示，台塑大樓都更案進度符合預期，2月28日前所有地主將搬遷完畢，9月1日正式開工。根據去年8月台塑提供的都更案全案更新後權利價值為1,016.2億元，高林實業更新後權利價值為39.35億元。

台塑都更案完工後，高林可望取得商辦北棟5，6樓兩層合計2,000坪，以及住宅6A、6B兩戶合計170多坪。由於台塑大樓是高林集團的起家厝，公司未來不打算出售，將以出租的模式活化資產，也會留一辦公室自用。

此外，高林也積極發展綠能事業，去年3月成立子公司高明能源，積極跨足新能源產業；高明能源著重能源領域投資、開發及營運，目前已完成拓森利一欣案場建置，去年12月送電、2024年3月將併網上線，按台電AFC交易平台現階段的服務費用，案場運轉十年以上、年營收達3,000萬元。

此外，高明能源亦積極開發多個苗栗太陽能光電計畫，今年將陸續上線約12.6MW容量。高明能源一系列投資開發計畫，已深化儲能及光電開發，為未來綠能產業的全面發展提供可觀的成長動能。

台塑 都更

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