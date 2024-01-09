玉山金（2884）還可以存嗎…EPS退步原因曝光！ 她：發股票股利會同步讓公司股本增加

玉山金（2884）去年12月的自結獲利公佈了！單月稅後淨利是14.7億元，EPS是0.1元，去年整年的稅後淨利217.6億元，創下歷史新高，年成長38%、EPS則是1.41元。

因為2023年金控業的獲利比起2022年，普遍都有回溫甚至是成長，今年會發多少股利，是不是可以將去年少發的補回來？是持有金控股的大大們都很期待的事情。

只是這次看到新聞特別提到的一點是，玉山金雖然稅後淨利創歷史新高，但是EPS卻不如往年來的多，這是因為現金增資再加上發股票股利的關係，股本擴大所影響，才會導致這樣的狀況。

先看一下好了，玉山金在2015、2016年那時候，股利結構都是股票股利＞現金股利，之後慢慢變成股票股利＝現金股利。（雖然去年變回是股票股利＞現金股利，不過去年狀況比較特別就先忽略不看）

對於想要存股、快速「增加股數」的股東來說，會偏好公司發股票股利，因為普遍計算下來會拿的比較多，舉例來說，假設現金股利＝股票股利，兩者都是發放1元，持有一張股票的話會拿到1000元的現金跟100股的股票，也就是說只要股價>10元，取得股票股利的總市值會多於現金股利（金控股的股價大多都是高於10元）。

所以我認識的朋友有在存玉山金或是華南金的，是從早期看上它們發的股票股利才選擇存，只是發股票股利也會同步讓公司股本增加，而EPS的計算方式是：稅後淨利／流通在外股數，等於股票發的越多、流通在外股數（股本）越大，EPS要維持一樣的數字或是創高，對稅後淨利的要求也就越高了，

之前也有討論過，台灣的金控業這塊餅其實相對小，相比一、二十年前已經相對成熟，要看到每間金控、每年都出現大幅成長好像不太可能...

獲利要積極成長跟上股本膨脹的速度，難度也會大幅提高，像去年華南金也有公佈未來股利政策，有可能會慢慢改為「現金」為主，畢竟要繼續長期發放股票股利，壓力真的太大了。

※以前發股票股利，可能是為了保留更多資金在公司，發展更多元的業務和發展。

最後來看一下，玉山金現在還能繼續存嗎？

因為公司的股利政策我們沒辦法控制，所以還是回到原點來看，我們能決定的是自己的成本，要是可以從非常便宜的價格開始存，那當然我還是會考慮；因為這樣平均成本從剛開始就偏低，長期也會偏低，股價不漲可以慢慢領股息，上漲了就賣掉賺價差，整體風險不會太高，當然存個股也要記得分散，單一個股的持股比重不能太高。

不過現在好的高股息ETF也不少，相較存個股，或許也是一個未來可以多考慮的方向？

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