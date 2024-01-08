玉山金（2884）稅後純益217.6元年增率38％…創新高！ 專家：EPS卻不如前幾年來得好

玉山金領先所有的金控公佈全年度的EPS為1.41元，換算12月份的EPS約為0.09元，如果用2022年EPS1.1元來計算，2023年總共成長了0.31元，但是整體而言比2021年的1.54元和2020年的1.43元來得還要低。

根據新聞指出玉山金控全年稅後純益217.6元，年增率38％，創下歷年新高，但是EPS卻不如前幾年來得好。其實玉山金廣受股民們的喜愛，有一個很大的原因是高配股的政策，在2017年以前，玉山金的配息政策大約是現金、股票呈現1：2的狀態去分配，2018年開始則是1：1的方式處理，在如此情況之下，股本膨脹導致EPS難以成長是可以預見。

股民間喜愛玉山金的投資人不外乎就是喜歡它獲利高、配股多，如果對於投資玉山金的目的是要收到豐盛的股票，那麼你可以達到目標，如果投資玉山金是要看它因為獲利而股價增長，你也可能會達到目標，但如果你投資玉山金是為了要收息生活，那麼你可能就要停看聽一下。

配股不是不好，不過它是一道雙面刃，在面對收到股票的同時，也要注意公司股本膨脹的問題，如果公司的獲利沒有更多更好，EPS被稀釋也是有可能的狀況。許多公司來年配發股息則是從EPS去作為計算的基礎，在EPS沒有成長的情況下，配息的力道就有可能會減弱，這方面可能就需要投資人多多觀察了。

面對這種情況，請不要對別人的決定說三道四，這沒有絕對的好或不好，只有適合不適合自己而已，想想自己要的是怎麼樣的獲利方式，自己下的決定自己承擔就是了。

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