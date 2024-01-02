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運價大漲發威 長榮海運今完成填息

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

葉門胡塞叛軍持續攻擊行經紅海商船，讓全球各大航商恢復走蘇伊士運河的時間恐怕會拉長。今天早上航海王飆風再起，長榮海運（2603）股價一度衝高來到155元順利填息。法人分析，長榮海運歐洲線早就改成2.4萬TEU大船在營運，受惠最明顯，其次是陽明海運（2609）歐洲線占比近3成，隨著運價全面飆漲，萬海（2615）也會受惠。

這波事件也不會只衝擊到貨櫃輪，2024年運能吃緊的散裝船，面臨的缺船壓力更大，尤其，大陸鋼市好起來之後，接下來就是補原物料庫存，這些都是未來要注意的市場變化。法人分析，散裝船的裕民（2606）、慧洋-KY（2637）現貨船舶比重高，船舶多元，未來受惠會最明顯。

貨櫃輪市場突然出現龐大需求，四大航線飆漲；讓原本利用海運淡季想從空運改走海運貨也不敢走，再度回到航空貨運懷抱，航空貨運市場元月開始有望價、量同步衝高，今天航空股的股價也在長榮航（2618）領軍一度衝高來到33.6元漲幅達6.8%，華航（2610）也走高，物流業的中菲行（5609）、台驊（2636）股價也衝高。

國內的航運專家認為，紅海不可控的因素加持下，比的就是船舶及貨櫃的調度能力，長榮歐洲線用2.4萬TEU的威力，在市場運價大漲時，就是最佳的助力，陽明歐洲線也占到3成，業績也會很好，而且兩家業者自元月開始立即好轉，萬海受惠於美國線價格攀升，也會雨露均霑。

長榮海運2023年6月30日將除息，每股配發現金股利70元，持有一張長榮海運的股東可以領到7萬元的現金，隨著今天股價衝上155元，去年到現在一直持有長榮海運的投資人，順利完成填息。

國內海運業者指出，葉門胡塞叛軍攻擊行經紅海商船，這次令業界相當擔心，馬士基這艘貨櫃輪在24小時內兩度被攻擊，還差一點被登船，雖然美國軍艦馳援，擊沉3艘青年運動船隻但攻擊船舶上船員喪生；讓原本想要復航的馬士基再度暫緩，全球各大航商恢復走蘇伊士運河恐怕時間拉長。

國內的法人指出，原本只是一個短期性的事件，影響運價的時間就不會太長，衝擊時間拉長，船舶、貨櫃的調度就會比預期還缺，船舶突然改道繞行，原本的船舶來不及支應，時間拉長後，元月開始航班的調度大亂，只能從其他航線調度船舶，現在已經出現所有航線運價一起漲。

長榮海運 2024

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