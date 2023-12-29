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友達（2409）湧現800億超額認購？專家兩原因：若穿上「AI皮衣」將充滿想像空間

聯合新聞網／ 喬把拔的投資日記
友達。圖／聯合報系資料照片
友達。圖／聯合報系資料照片

穿上AI皮衣的友達

友達近日300億聯貸案，竟湧現800億的超額認購潮，認購原因有二，其一業界看好明年面板廠景氣回溫，其二消化銀行資金，加上友達本次擔保品的價值與聯貸金額相當，同時是RE100的會員，促使各銀行爭相投入。

此事件成功的吸引了我的目光，再看到近期友達股價的表現，站上了18元關卡，這似乎與認知中的友達有些衝突，還記得11月時法人一致不看好友達今、明年的發展，在終端需求疲弱下，第四季依舊難擺脫虧損，儘管有高階面板技術，少數IT產品急單，終究難挽回頹勢。

目光放到2024年，在面板供應減產的策略下，供需逐步走向平穩，獲利有望改善加上明年奧運的運動賽事，TV面板有望出現一波需求動能，但整體來看，要使友達獲利由虧轉盈的難度還是相當高。

另一方面友達在BHTC的併購案確實值得關注，智慧座艙生態圈的量能是可預期的，併購案將在明年上半年完成交易，車用營收部分將有提升，不過要看到業務放量成長可能要等2025年才有機會。

結論，短期內友達看不到什麼利多，但股價卻飆漲，是否有利多正在發酵，嘗試從AI應用領域切入思考，未來面板將不再侷限 AI smartphone、AI PC、AI TV，而是在AI智能硬件上都需要顯示面板支援，包含智慧城市、智慧生活、智慧娛樂..等。

想到此處，似乎AI情境將會越來越多，顯示應用可能無所不在，內心不禁浮出一個想法，難道友達也能穿上AI皮衣？若友達能列入AI概念股的行列中，股價將充滿想像空間，此時對投資人來說是機會也是風險，後續就看市場如何解讀了。

◎本文已獲 喬把拔的投資日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

友達 面板 AI

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