聯發科破千元…00891、00881、00900股價相繼創新高！ 專家：資金往「邊緣AI」靠

聯發科（2454）今天破千了，而且還原漲幅是創歷史新高。

這檔股票去年空頭最高跌幅50%，但是由最低點至今漲了超過100%；

相較台積電跌了46％，反彈64%的表現相比，聯發科波動確實又更大了一點。

不過賺錢治百病，股價上漲就是真諦，在創新高面前，任何折騰都是雲淡風輕。

發哥的神勇表現，也帶動一票科技類ETF往上走，例如00891、00881、還有00900最近都相繼創了新高。啊不對，最後一個是高股息的，不好意思。

近期推動聯發科創新高的動力主要有2個，首先是旗艦晶片「天璣9300」被認為是高通8 Gen 3的強勁對手，搭載天璣9300的Vivo X100一開賣就是前一代X90銷量的7.4倍。

另一方面，最近市場資金開始轉移到「邊緣AI」題材上。每年驅動超過20億個電子產品的聯發科又再一次踏上風口浪尖。

「邊緣AI」一詞讓人充滿了距離感，也容易和「邊緣人」做聯想。不過我們可以簡單理解成，邊緣AI就是資料從雲端移到你身旁，可以有效減少LAG延遲問題。

現在邊緣AI頭號概念股就是聯發科，但是以當前華麗到令人不忍直視的價格，相信不少人都興趣缺缺。

不過沒關係，現在有一票邊緣AI概念股天天都很活潑，知名度最高的就是威盛、還有旗下威鋒電子，還都有著經營之神的基因。

要更便宜的也有，不過礙於篇幅，我們無法一一唱名介紹，如果你有興趣，可以去翻翻上周四發刊的先探周刊。當然如果你希望等一個白嫖的機會，最近我和先探錄製的影片會上架，裡面也有相關資訊內容，可能最近幾天就會上架。

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