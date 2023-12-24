鋼市向上 鋼廠存貨帶財

國際鋼市向上，中鋼、燁輝、新光鋼、春雨等上市鋼廠存貨價值上揚，隨著行情走高，多家鋼廠產線稼動率提升到九成以上，中長期展望看俏。

機構法人分析，接近歲末年終，鋼市在拉尾盤，各項指標好轉，下游需求增加，只是中鋼外銷接單太多，要忙著出貨給海外客戶，國內追加的可能無法給太多。

鋼界大老直言，鋼市好轉，下游鋼廠期待增量，中鋼外銷訂單卻超接，為滿足外銷，不但無法增加內銷量，反而要減少用戶原有數量，只能打四折供應，經過溝通後才維持原來數量，不減也不增。

此外，低價進口鋼材到港，數量高達10萬公噸上下，對中鋼來說「前有狼後有虎」，鋼廠會進口，就是海外鋼料便宜，到港後隨鋼價走高，能賣得好價錢，進口鋼廠大大有利。

上市鋼廠主管說，目前中下游鋼廠以外銷為主的單軋廠最吃香，主因美國鋼價大漲，加拿大與澳洲買家同樣積極，歐洲相對較遲頓，燁輝、盛餘、裕鐵、統一實等都要求增量。

根據統計，大陸減產逐步落實，10月粗鋼較前波高點減少13%；大陸鋼材社會庫存自8月高點下滑達27%，顯示當前冬季限產與粗鋼平控措施落實見成效。

展望新年度，明年第1季大陸投入人民幣1兆元國債，基建與災後重建啟動，需求面有世界鋼協上修明年全球鋼鐵需求成長1.9%，並表明鋼市谷底已過提振市場信心，明年鋼市穩定向上沒有懸念。