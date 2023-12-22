航運股價跳起來…長榮（2603）還原權值今年漲了70％！ 專家解析「兩原因」：把握時機

可能很多人都納悶，最近一段時間為什麼貨櫃航運突然跳起來了？

像我一個朋友今天跟我說，套了6個月的萬海（2615）總算翻紅了，最慘的時候賠到快6萬。

我跟他說，你可能要感謝葉門叛軍幫你提早解套。

貨櫃航運2021年見高後一連跌2年，主要反映未來幾年有大量新船下水，加上國際需求疲軟的利空。其實這是一個長期因素，不過最近為什麼突然跳起來？

兩者疊加導致近期貨櫃航運股票紛紛大漲，指標股長榮（2603）今年以來還原權值已經漲了70%，過去買在150左右的，如今都已順利解套（加上配息減資等因素）。可說本來打算佛系投資的股民，屁股都還沒坐熱就可以出關了。

現在大家最關心的是，這些股票有沒有可能重回2021年的高點？那就要看這段期間推動上漲的利多是不是長期因素了。

各別來看，巴拿馬運河接下來雨季馬上要到了，乾旱問題可能隨時能出現緩解；蘇伊士運河部分，現在美國隊長也準備聯合其他國家組成「護航聯盟」來會會這幫小混混，搞不好幾回合內就能拿下。

雖然短期可能受市場情緒影響股價持續噴出，不過無論是乾旱還是戰爭，其實都是非常少見的情況。

所以結論是，過去不幸套在高點的股民要好好把握時機，畢竟海盜出來當救援投手的案例，真的不多見。

當然之所以能冷靜分析局勢、理性判讀趨勢，主要是因為我們一張都沒有。

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