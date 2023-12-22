航運股價跳起來…長榮（2603）還原權值今年漲了70％！ 專家解析「兩原因」：把握時機
可能很多人都納悶，最近一段時間為什麼貨櫃航運突然跳起來了？
像我一個朋友今天跟我說，套了6個月的萬海（2615）總算翻紅了，最慘的時候賠到快6萬。
我跟他說，你可能要感謝葉門叛軍幫你提早解套。
貨櫃航運2021年見高後一連跌2年，主要反映未來幾年有大量新船下水，加上國際需求疲軟的利空。其實這是一個長期因素，不過最近為什麼突然跳起來？
主要因為全球兩大運河接連發生問題，先是巴拿馬運河遇到近70年來少見的乾旱，使得吃水深的船隻無法通行，使得市場擔心「大排長龍」的噩夢再次重演，這是航運股第一波反彈的原因；
再來是支持巴勒斯坦的葉門叛軍，直接朝紅海運行的船隻開火，嚇得國際航商紛紛宣布暫停行經蘇伊士運河。這條路線的貨櫃運輸量佔全球近三分之一，如果無法通行，那只能改繞道非洲好望角，這麼一來航程、費用都會大幅增加。
兩者疊加導致近期貨櫃航運股票紛紛大漲，指標股長榮（2603）今年以來還原權值已經漲了70%，過去買在150左右的，如今都已順利解套（加上配息減資等因素）。可說本來打算佛系投資的股民，屁股都還沒坐熱就可以出關了。
現在大家最關心的是，這些股票有沒有可能重回2021年的高點？那就要看這段期間推動上漲的利多是不是長期因素了。
各別來看，巴拿馬運河接下來雨季馬上要到了，乾旱問題可能隨時能出現緩解；蘇伊士運河部分，現在美國隊長也準備聯合其他國家組成「護航聯盟」來會會這幫小混混，搞不好幾回合內就能拿下。
雖然短期可能受市場情緒影響股價持續噴出，不過無論是乾旱還是戰爭，其實都是非常少見的情況。
所以結論是，過去不幸套在高點的股民要好好把握時機，畢竟海盜出來當救援投手的案例，真的不多見。
當然之所以能冷靜分析局勢、理性判讀趨勢，主要是因為我們一張都沒有。
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