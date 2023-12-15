富邦、國泰、中信金累積獲利前三名！ 14檔金融股表現分析：元大金和它明年配息有望來到1.4元

再過不到一個月，2023年即將結束，金控公司公佈十一月的業績之後，整個年度的狀況應該就差不了太遠了，只是十一月的壽險型金控受到匯率的影響，業績上有點難看，這個突如其來的衝擊，讓幾家金控顯得有些難堪。

一、2023十一月份金控自結EPS與增減幅度

11月份「單月EPS」獲利前五名：

兆豐金（0.17元） 玉山金（0.15元） 永豐金（0.15元） 華南金（0.14元） 台新金（0.11元）

前11月「累積EPS」前五名：

富邦金（5.04元） 國泰金（3.58元） 中信金（2.77元） 兆豐金（2.22元） 元大金（2.05元）

前11月累計EPS「增加幅度」：

兆豐金（71％） 中信金（69％） 玉山金（29％） 國票金（26％） 華南金（24％）

目前累計EPS方面，成長幅度上依然為負數者有台新金（-5％）、新光金（-225％）及合庫金（-14％），換言之，這三家的狀況沒有比去年谷底的時候好，離2023結束還剩下一個月，看台新金與合庫金有沒有辦法扭轉乾坤，至於新光金...好像負成長就是大家對它的既定印象，眾多網友們司空見慣了。

二、長線狀況

根據12/13日的資料顯示，又是一樣的那四家瀕臨五年線與十年線，分別是低於十年線的國泰金與新光金，還有低於五年線的玉山金與國票金。國泰金近期的高點在46元附近，這幾天在業績公佈之後，繼續下挫到44元左右，長期來看應該不會低於十年線才是，個人還是覺得有所期待。

三、觀察與結論

中信金前11月EPS累計已達2.77元，和去年同期相比增長約69％，表現算是亮眼。如果以過去配發率有45％～50％左右來說，明年的配息可能會到1.4元左右。在業績和配息雙雙助攻之下，中信金13日股價來到27.95元，距離2022年4月的盤中破30元的新高價而言，快要兵臨城下了，如果明年來個滿意的股息政策，說不定長期擁有中信的股民可以左手抱股價、右手領股息！

元大金今年11月的累計EPS和去年同期相比雖然僅成長23％，但卻是繼富邦金、國泰金、兆豐金和中信金之後，累計EPS突破2元的民營金控。根據新聞指出，元大金單月稅後純益年增達112倍，旗下的元大證券及元大銀行是主要獲利動能，在台股熱絡之際，元大證券11月稅後賺近12億元，站穩證券獲利王，元大銀行單月稅後純益4.06億元、年增69.17％。元大金過去三年盈餘分配率約6成，明年應該也可以期待有1.4元以上的配息。

至於以前經常提到的官股四大金（華南金、兆豐金、第一金和合庫金），表現依然穩健。華南金因為去年基期低，所以今年跳比較高，目前成長幅度24％。兆豐金還是官股績優生，累計ESP達2.22元，位居全金控第四名，成長幅度達71％，在壽險11月台幣升值影響之下，奪回成長王的寶座。合庫金表現不如預期的原因是銀行端增加提列備抵呆帳、升息環境下資金成本高於利息收入等等。不過綜合多年的狀況來看，使用定期定額投資的話，長期下來是穩健的好標的。

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