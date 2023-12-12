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漢翔營收／前11月續寫歷史新高 總經理馬萬鈞：12月繼續衝

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
漢翔營收續寫歷史新高，總經理馬萬鈞表示：「12月繼續衝！」。記者宋健生/攝影
漢翔營收續寫歷史新高，總經理馬萬鈞表示：「12月繼續衝！」。記者宋健生/攝影

漢翔（2634）今年營運表現亮眼，總經理馬萬鈞今（12）日表示，漢翔前11月合併營收357.95億元、年增31.9%，續寫歷史新高，且前三季每股稅後純益已達2.08元，超越去年全年獲利。進入2023年最後一個月份，漢翔依然「忙得不得了，全公司上下繼續衝！」

為了強化社會大眾與投資人的信心與支持，漢翔今日舉行營運業務說明會，由馬萬鈞進行說明與答覆。他提到，明年航空產業持續升溫，尤其疫後航空業者對於飛機的材料與品質要求更高，漢翔具備相關競爭優勢，將全力跟上這波往上的趨勢與藍海巿場。

今年漢翔在民用、國防及科技服務三大業務均有大幅斬獲。民用業務方面，依據波音與空巴公司分別預測，全球客機的市場展望，在未來20年新機需求均超過4萬架。

受惠於民機需求大增，漢翔民用業務訂單已逾420億元，可持續挹注未來各年度營收，且目前已有充足能量，配合兩大客戶要求，將月產量向上提升，公司也規劃投入資本擴大產能。另外，漢翔正持續擴大技術範疇，將民用發動機業務推向更高附加價值的藍海市場。

國防業務方面，「國機國造」政策指標成果的勇鷹高教機，順利在今日完成飛交17架的年度目標，明年度仍為量產高峰，目標飛交18架，持續維持高產能運作；同時，勇鷹高教機後勤維保業務也跟著開始啓動。

另外，空軍F-16V構改升級案進行順利，全案139架機性能提升可在本月全數到位；漢翔更組建「F-16維修中心」，是我國空軍F-16機隊妥善率的最佳後盾。

而因應2050淨零轉型，節能市場持續看好，漢翔在科技服務業務上，今年度業務量已較去年倍數成長，除了自建三座儲能示範案場均已上線營運，每月可創造穩定營收；另經中油、通霄案及自建儲能示範案場的佈局及歷練，公司已打出口碑及能見度，明年度擴大能源業務機會大有可為。

馬萬鈞表示，疫情過後，全球供應鏈尚在迅速重組中，漢翔已審慎評估可能面臨的衝擊，疫情期間以各項策略維持人才、機具、品質等內部能量，提前布局至2025年，因此得以在疫情解封後迎來強勁反彈。

馬萬鈞強調，只要是對公司營收有利的機會，經營團隊必定全力以赴。感謝各界與產業夥伴對漢翔的鼓勵與支持，明年度軍機、民機、能源，各領域訂單與產能都看得見，將持續一步一腳印，穩健前行。

漢翔受元大證券邀請，將在本月20日辦理線上法說會，針對今年度營運成果，以及明年度國防、民用、科技服務的成長展望，向投資人作詳細報告。

「國機國造」政策指標的勇鷹高教機，順利在今日完成飛交17架年度目標。記者宋健生/攝影
「國機國造」政策指標的勇鷹高教機，順利在今日完成飛交17架年度目標。記者宋健生/攝影

漢翔 營收 航空業 法說會

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