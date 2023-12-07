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台塑化營收／11月566億元、年月雙減 銷售量價均降

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

台塑化（6505）今（7）日公告11月營收566.19億元，月減14.3%、年減10.41%；前11月累計營收6,572.46億元，年減16.36%。公司表示，11月營收較10月減少93.1億元、減幅14.3%，其中銷售量差減少67.6億元，銷售價差減少25.5億元。

台塑化指出，煉油事業11月營業額比10月減少16.8%。其中售量方面，配合延遲結焦單元與基礎油廠定檢，11月原油煉製產量10,585千桶（日產353千桶，30天），比10月原油煉製量14,965千桶（日產483千桶，31天）減少4,380千桶，11月產品總銷售量12,463千桶，比10月15,353千桶減少2,890千桶。

售價方面，11月杜拜原油每桶比10月下跌6.2美元，受輕油與丙烯價格跌幅放緩，以及內銷汽、柴油配合國內物價平穩機制之吸收金額減少等影響，11月產品每桶平均售價僅比10月減少3.2美元，但受台幣兌美元匯率升值影響，11月產品每桶平均售價比10月減少138元新台幣（每桶差4.3美元）。

至於烯烴事業部分，11月營收比10月減少13.2%。其中售量方面，11月乙烯產量14.9萬噸（產能利用率56%，30天），比10月產量15.3萬噸（產能利用率56%，31天）減少0.4萬噸，受產銷調度影響，11月產品總銷售量37.1萬噸，比10月39.5萬噸減少2.4萬噸。

售價方面，11月全產品每噸平均售價比10月減少18美元，主要係輕油價格下跌與下游需求疲弱影響，乙烯、丙烯及丁二烯每噸平均售價分別減少17美元、14美元及37美元，另裂解汽油每噸平均售價減少34美元。

營收 台塑化 乙烯 油價

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