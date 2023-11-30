Nvidia、廣達、緯創…AI股恐只是「一場夢」嗎？ 專家三點觀察：不太需要擔心

全球AI人工智慧龍頭股nVidia上週公布最新一季的財務報告，結果單季營收金額比去年同期成長206%、達到181億美元，不僅遠遠超越半導體巨擘 英特爾，也正式打敗咱們最引以為傲的台積電。

但是這麼漂亮的財報成績單公布之後，卻反而讓輝達（Nvidia）的股價連續兩天下跌，而國內知名的AI概念股--廣達、緯創、技嘉…等個股，其股價衝上歷史新高之後，也開始明顯回檔、後繼乏力，在股海裡打滾多年的投資人不禁開始擔心：難道多年不見的「本夢比」概念股即將套用在近期最熱門的AI人工智慧個股身上嗎？

什麼是「本夢比」概念股？

在股市裏評估一支股票是否值得投資？大多會看這支個股的本益比（股價/每股盈餘）是多少？

通常本益比在20倍以下都還算是值得投資的個股，但是如果本益比已經高達40、50倍以上，甚至公司都還沒有賺錢，股價卻因為涉入的產業是當今最熱門、最具話題的行業領域而大幅飆漲，這一類的個股就會被市場認為是本夢比概念股，因為「有夢最美，希望相隨」、「先買先贏」，管牠黑貓、白貓，會抓老鼠、讓我賺錢的貓就是好貓，結果卻釀成慘賠的後果。

最明顯的例子就是當年網路科技、光纖通訊剛剛萌芽的時代，那個時期的網路願景、光纖技術被過度的誇大，市面上充斥著只有營收、沒有實質獲利、不斷燒錢卻也能瘋狂募到資金的網路、光纖公司，能夠掛牌上市的股價正因為「本夢比無限大」的關係，投資人只看本夢比、不看本益比，所以股價一飛沖天，象徵全球科技股之星的美國那斯達克指數從1000多點大漲到5000點；即使是沒有掛牌上市的公司股價，也會在黑市交易裡被炒翻天。

最後，在美國聯準會抽銀根、網路泡沫化來襲之下，那斯達克指數從5000點又快速跌回1000多點，不僅投資人損失慘重，連專業的投資銀行機構也虧損連連。

那麼現在該不該擔心AI概念股只是昔日的「本夢比」概念股呢？其實投資人可以簡單觀察以下幾點：

一、實質獲利

以AI龍頭股的Nvidia為例，最新一季就賺進1000億美元，其他例如廣達、緯創、台積電等相關概念股也都有實質的獲利，比較不怕是一場夢。

二、成熟公司

當年本夢比概念股大多是新成立的新興產業公司，股本小、籌碼少，容易被有心人士刻意炒作起股價，現在台面上熱門的AI概念股，包括聯發科、技嘉等科技股都是經營幾十年的老牌績優股，不必擔心股票變成壁紙。

三、專業背書

相對於網際網路剛萌芽階段時，許多專家提出警告「網路商機沒那麼快成熟」，但是AI人工智慧技術則是廣受現在科技業龍頭（包括微軟、Google 、蘋果…）的大老背書力挺。雖然我們不必對這些科技大老的背書視為聖旨，但至少代表AI人工智慧的前景不會只是曇花一現，況且這些AI概念股價格最近也都經歷了不小幅度的回檔整理，代表股市的投資者還很理性，並沒有被「夢想」沖昏頭，所以AI人工智慧產業及長遠股價的未來還是充滿希望的。

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