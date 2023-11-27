三商家購集結零售勢力擴大客群 股價勁揚逾5%

三商家購（2945）旗下藥妝品牌「Tomod’s特美事」持續拓展據點，規劃明年再展12店，近日並在新店裕隆城開出全台最大店，以生活品牌新定位，除了女性客群，進一步鎖定全家人用餐逛街的家庭客。市場看好，三商家購集結零售勢力，將金雞母「美廉社」熱銷品類導入Tomod’s特美事門市中，美廉社同樣也販售Tomod’s特美事生活藥妝品，將互相發揮店中店的擴散效益。

三商家購今（27）日股價表現強勁，盤中來到43.85元，漲幅逾5%。三商家購旗下藥妝品牌Tomod’s特美事最大門市上周在新店裕隆城開幕，獨家日系美妝品牌「B IDOL」首次登台亮相，並在全台17家門市鎖定女性及家庭客群 引進寵物區、IP盒玩區開啟更多消費可能性。

三商家購旗下Tomod’s特美事表示，全台目前共有17家門市，這次在新店裕隆城展店，主要是看好這區複合型商場的經營型態，以生活品牌新定位，加上周邊擁有量販店及運動用品大型賣場等固定區域消費客層，及捷運周邊便利性發揮綜效，除了女性客群，進一步鎖定全家人用餐逛街的家庭客。

三商家購集結零售勢力，旗下兩大通路包括「美廉社」與Tomod’s特美事依各區域消費屬性，販售不同類型商品，並互相發揮店中店的擴散效益，截至11月中美廉社店內設有Tomod’s特美事貨架的門市共有51家，以新店裕隆城來說，美廉社商品約200支， 佔總數3%，社區型門市則有四成左右，來客數明顯增加1-2成，同時也拉高消費客單價1-2成，帶來加乘效果，讓藥妝品牌新打入社區經營型態。

另外，今年實體門市的客單價相較去年提升1-2成，平均為350元，在外送平台方面也顯見成效，相較去年客單價成長近40元，賣得最好的商品類別除了一般藥妝品、生理用品外，生活用品中，礦泉水銷售量也是名列前茅。

Tomod’s特美事指出，明年計畫展店12家，包含重量級商場店2家，並準備深入社區型態的街邊店有10家。分析目前消費者超過八成以25-35歲都會女性為主力，相較坊間藥妝店來客群差異來說，聯手美廉社開闢「巷口酒窖」專區，吸引不少男性顧客上門，這次新店裕隆城新增寵物區、盒玩區等，預估將帶來不少毛小孩及嬰童商機，開發更多潛在消費者，提高消費力度。

另一方面，Tomod’s特美事結合線上與線下，超過上萬品項，包含彩妝保養、身體清潔、藥品、保健食品、醫療器材、日用雜貨、休閒食品、酒水飲料、寵物生活等九大核心品類，而主力在自辦進口及保健商品，其他美妝類、保養類、清潔類也很受歡迎。在自辦進口的品牌中，最受消費者喜愛的有松山油脂、Chifure等，還有這次全台獨家引進的日本網紅品牌「B IDOL」，首推人氣唇彩商品，還有小資女首選超高CP值新開架品牌「Kirei & Co」，主打均一價250元商品，預期都會是新門市的營收助力。