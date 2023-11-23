兆豐金（2886）非投資人最愛！前三熱門金融股：第一金、中信金、富邦金…股利幫你算出來！

【文．玩股講客人】

2023年開始，國際金融市場繼續亂，金融股繼續倒，所以老師、達人們開始大推ETF，還有一些從金融股轉往ETF的達人，難道金融股沒救了嗎？其實投資不應該是隨波逐流，有金融股就繼續配置，畢竟這種股票也算是景氣循環股，爛久了就會變好，強個幾年又會轉弱，遇到升息就會影響營運及投資績效，等到降息又是笑呵呵對吧？說到這邊，如果你是對金融股有興趣的人，請繼續往下看，因為在2023年還在堅持發表金融股文章的人不多了，我是其中一個，而且每次都用不同角度觀察。

這次的角度要從證交所每月統計定期定額交易戶數來觀察，這也代表小資族或你我每月固定買進的股票，如果不去關心，只是一直扣款也不行吧？來看看前十名的金融股有多少檔。

年初的定期定額交易戶數排行中，前十名居然有六檔都是金融股，除了永遠的冠軍台積電，第六名中華電、第九名台泥、第十名鴻海，其餘六家都是金融股，分別是第二名玉山金30,218戶、第三名兆豐金29,519戶、第四名合庫金17,736戶，後面還有第一金、富邦金、中信金，撇除獲利王富邦金，其他清一色都是銀行相關的金控股，大家也知道升息就是要投資銀行股嘛，這很合理。

來到九月之後，你以為今年配息衰退或不配息就沒人買金融股嗎？錯了，而且大錯特錯，不僅是原本金融股的扣款人數大增，本來是六檔金融股還變成七檔，所以鴻海居然被踢掉前十名，因為擠進新同學台新金，這家是以壽險操作及數位銀行經營為主的控股。比較特別的是兆豐金，元月排行第三名，九月已經超車到第二名，基本上你可以把第二名當成是冠軍了，因為只要台積電還在的一天，近年內應該很難被取代（笑）。再從這些定期定額的股票來看，每一檔扣款人數都在持續上升，顯然大家已經慢慢知道微笑曲線這件事情，反正大型權值績優股，慢慢買、定期買，總有一天等到你回來，不過我們要看的還是金融股，至於其他像是中華電或台泥，這在我另外一個「權值股」系列文章已經寫過不少相關文章，台泥就等第三季季報出爐，我再來研究看看吧，最新的是深度探討鴻海在大陸最新營運狀況，有興趣的記得去看一看。

既然要針對金融股來觀察，我就幫大家整理九月份前十大交易戶數的成長幅度，計算原理是以元月跟九月份的交易戶數做對照，看總增幅是多少。

第一名增加最多的是第一金高達30.55%，第二名是中華電27.43%，第三名是中信金增加21.72%，第四名富邦金成長20.57%，排序先看到這邊就好，扣掉中華電之後，剩下三家金融股，我們先針對這三家來研究，不然文章篇幅會太大，前三大寫在「兆豐金、玉山金、第一金怎麼選？各家獲利優勢大不同！」，總之，老讀者應該都很清楚了，反正我一直在寫金融股文章，這系列我已經寫超過兩年了，基本上所有金融股都寫過好幾輪了，所以這次沒寫到的，下次還是有機會。

接下來我們就來看看第一金、中信金、富邦金，包含近期獲利狀態，順便來看看2024年可能配發的股利吧！

第一金（2892）：穩健獲利配息中

根據最新自結統計，第一金2023年前三季EPS繳出1.4元、年增12.9%，對比2022年前三季同期的1.24元，受惠升息而持續成長，再從全年獲利來看，2022年EPS是1.56元，再往回推，2021年繳出1.52元，疫情最嚴重的2020年則是1.32元。

目前十月份EPS還沒出爐，我們先從前三季按比例換算，年化EPS是1.87元左右，這數據直接超越疫情期間的EPS表現，所以為什麼大家都跑來買第一金？這答案已經夠明顯了啦！再接著研究股利政策，我們把時間拉到近五年，區間橫跨2018年到2022年，等於是一次觀察疫情前的中美貿易戰到現在，現金配息率最低是2022年51.3%，配股率最低則是2020年7.63%，如果我們用最嚴格的角度來換算，假設年化EPS再扣掉一些呆帳，另外金管會限制條款也考量進去，先把2023年全年EPS打九折當作安全邊際，就會得到1.68元。

再用近五年最低的盈餘配發率換算，2024年的假定現金股息會得到0.86元，配股會得到0.13元，合起來大約是1元。

中信金（2891）：連續多年的一元金

中信金2023年前三季EPS是2.44元、年增31.89%，整體獲利大幅回升，對照2022年前三季EPS繳出1.85元，全年1.67元，沒意外的話，全年繼續超車可說是易如反掌，再回推兩年的全年獲利，2021年、2020年EPS分別繳出2.73元、2.15元，看來2023年的氣勢相當強勁，有機會問鼎2021年繳出2.73元所創下的新高。我們一樣用年化獲利的方式先行計算2023年全年獲利，將得到3.25元，如果真的能超過3元可是不得了！這就會創下歷史新高，我們一樣打九折換算安全邊際是2.92元。

2017年以後的中信金就不再配股，但我有領過幾次配股，這樣會不會讓大家知道我的股齡（笑）？回歸正題，2024年當然就要以現金配息來估算，近五年最低配息率出現在2021年的45.8％，這樣換算會得到1.33元，但根據公司派配息不大方的風格來看，或許有可能會壓到1.3元，但即便如此還是會配出史上最高的現金股息啦，畢竟獲利狀況相當優異，配發高股息應該也不是意外，說不定還有機會被高股息ETF買進勒。

富邦金（2881）：體質強過同業的穩健壽險金

這兩年壽險金控真的慘到不行，自從烏俄戰爭開打之後，一路衰退到現在，不過富邦金還是相當勇猛頑強，從近期多次研究也可以看到金控財務體質的強韌，因此當前的EPS獲利及配息政策，也會是壽險金控中最具參考性的股票。2023年前三季EPS繳出4.94元、年減25.38%，2022年前三季則繳出6.62元，全年是3.5元，後面縮水主因是防疫險認列大幅虧損所致。回頭看到2020年、2021年EPS分別繳出8.53元、12.49元的連續新高，其實這也是看看就好，因為當時遇到降息，獲利當然是一飛沖天，每天都在賣金融資產，獲利滿滿滿。

來到2023年其實還是有受到防疫險理賠影響，所以我用年化獲利估算EPS就可能不準，回顧七月、八月、九月單月EPS分別繳出1.01元、0.56元、0.42元，我們先暫時忽略十月以巴戰爭開打，假定接下來每個月EPS都繳出最低0.42元的話，整季是1.26元，再加上前三季4.94元會得到6.2元。

再來是配息政策，富邦金在近三年才啟動配股政策，2021年到2023年配出1元、0.5元、0.5元，至於配息最高則出現在2022年的3.5元，這檔我就不參考盈餘分配率，因為壽險金控EPS算是一個參考性而已，而且近五年現金配息率最低28%，最高42.4%，其實也很難抓到節奏，如果以當前國際局勢來看還是混沌不明，假設我們比照2022年配息率42.4%來參考，用全年6.2元的配息率四成來算好了，那就會得到2.48元，觀察過去配息的狀況，湊整數配發到2.5元是有可能的，至於配股很有可能維持0.5元。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：大家最愛的不是兆豐金？直接幫你算出前三熱門金融股2024年股利！