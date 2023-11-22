擁5張多的玉山金（2884）價差竟達8.6萬！ 她：因持有成本才8塊多
一句話防堵詐騙
玉山銀行是我平常主要往來的銀行之一。
我接到玉山銀的專員來電，她在電話那頭說：「我們現在提供優惠的房貸利率，您有房貸需求嗎？」
我當時在處理其它事情，想說可以問看看利率怎麼樣，於是下意識問這位客服：「妳是哪個分行？還是總行的人？」
我不過是問這句話，就被掛電話。
她掛我的電話後，我心想：現在詐騙真沒禮貌。
原來想判斷是不是詐騙電話，很簡單！一句話就可以了。
可以反問對方：「你在哪個分行？地址？名字？分機電話？」
如果對方掛你電話，就知道是詐騙了。
為什麼我選玉山銀做為往來銀行？
看我的對帳單就知道了。
買它不如用它 (當它的客戶）；用它再來買它 (當它的股東）
這樣生生不息，多好！
玉山金（2884）我也是好久好久以前買的，當時投資很保守，都是一張一張買！
我當年才買三張（3000股），其它一張還莫名其妙下單來的，持有期間每年配股，今年初有參加增資認購 (價格划算才參加），成本8.28元（沒有看錯！）現在帳上獲利207％。
獲利方法還是老話（老人說老話）選對標的、長期持有、逢低加碼。
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