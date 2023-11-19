永裕、南寶、台聚 業績受矚目

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導

台聚集團法說會將由台聚在本周四（23日）壓軸登場，雖然稍早亞聚已釋出不看壞明年EVA（乙烯—醋酸乙烯酯）市況，但市場依舊關心近期油價波動對於PE（聚乙烯）利差的影響，以及後續古雷一貫廠的產銷狀況。

鞋用樹脂龍頭南寶將於周三（22日）舉辦線上法說會，說明第4季與明年展望，瓶用包材廠永裕也將在周一（20日）召開法說會。

南寶指出，受到客戶持續調整庫存影響、且去年基期較高，今年面對總體和外部環境不確定性仍高，營收要維持成長難度不小，但仍預估下半年表現可望優於上半年，並期待明年重拾成長。

永裕表示，國際品牌客戶下單仍偏保守，且大陸經濟復甦緩慢，加上日圓與人民幣持續貶值，營運挑戰仍顯艱鉅。

客戶 庫存 人民幣

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