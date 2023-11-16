中信金（2891）已漲至所設定停利點！ 專家賣出：獲利10％先行入袋

這禮拜真是太幸福了！每天都有股票漲；15日中信金股價上漲2.x%，已經超過股價光譜的昂貴價，所以我賣出了第一批中信金（2891）在26.4元，當初用「小資翻倍存股術」買在股價光譜綠色區間，買的很單純，上漲就賣，下跌每年也有超過5%的股息可以領。

第一批賣出以後，獲利接近10%，希望後續中信金繼續漲、漲、漲，中信金加油！

前幾天是中信金的法說會，中信金前三季稅後淨利485億元，比去年同期成長了5成以上，Q3稅後盈餘則是198億元，雙雙創下歷史新高，總經理表示今年Q3獲利是有史以來最佳的成績。

雖然Q4表現可能會不如Q3，但整年金控和銀行端的獲利有機會創高，明年發放股利水準也會更好。

以中信金前三季的獲利佔比來看，銀行貢獻6成以上，旗下中信銀因為東南亞地區供應鏈移轉、資產品質好轉，獲利跟去年比，成長了57%，明年仍然看好東南亞地區的發展。

銀行端獲利穩定，變數較多的則是佔比約3成的壽險端，因為受匯率的影響很大，匯率往上升或是維持不動，都會拉高避險成本，但目前壽險產品也有持續優化、調整，盡量降低壽險造成的變數。

整體來說，中信金仍然是銀行為主體的金控，穩定性還是相對壽險為主的金控更高一些，雖然股價沒有如期望的再跌一點讓我買到更多，但因為漲到我所設定的停利價格，15日就遵守紀律賣出第一批，將近10%的獲利先入袋也很不錯，有繼續漲的話，就再找機會賣第二批了。

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