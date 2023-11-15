靠中信金（2891）四個月大賺167萬！ 專家曝：除息後二話不說進場500張
500張4個月已經賺到167萬，我覺得還可以再多賺個一兩倍吧！
投資股票最重要的是甚麼？當然是預測未來的獲利狀況，但這一點往往也是最難的。以前我都要仔細蒐集報章雜誌的資訊，更要緊盯公司的法說，但是說實話當我得到資訊時，市場上大多數人都已經知道了，甚至消息靈通的早就已經進場布局，所以我只能付出更多的時間去等低價，但是不一定可以等得到啊，不然就只能付出更高的價錢來購買。
今年初我知道金融股最壞的時機已經過去，但是3月美國倒了幾家銀行，又開始讓人膽戰心驚，聯準會持續升息也影響壽險金控的獲利，所以這時候預估金融股獲利還是有很多的不確定性。
大家知道我有不少中信金，但是一元金也不是叫假的，領到的股利不會太迷人。有網友問：老師會不會高出低進作價差？在我的新書《你也可以存100張金融股》，就有提到除息前賣出，除息後買回的觀念。
今年中信金除息後碰到碧桂園事件，股價跌到23元，是好公司碰到倒楣事嗎？儘管上半年獲利繳出了好成績，但是全年獲利呢？下半年又爆發以巴戰爭，聯準會鷹派也虎視眈眈，想要逢低進場又有點怕怕的！
最重要的還是今年的獲利，如果獲利成長、股價在低點，就是撿便宜的好時機。這時候真的要感謝我的【陳重銘-不敗存股術app】，有CMoney龐大的法人決策系統當後盾，會詳列出外資法人的預估報告。我查詢後發現中信金今年的EPS大成長，也符合我自己的研究，二話不說就在除息後進場了500張，目前也已經賺到167萬了。
股海在走，知識真的要有，用知識跟錢來賺錢，真的比辛苦上班工作還要輕鬆很多。但是股市也是會吃人的，所以多讀書還是需要的。【陳重銘-不敗存股術app】每周有分析文章，每月有時事影音課成、選股清單，還有專屬的討論區，都是在跟訂戶分享最新的投資知識。
更重要的是，法人決策系統提供的EPS預估、本益比預估，真的幫助太大了！節省了我許多蒐集資料的寶貴時間，讓我有更多的時間來作決策，然後跟家人相處。
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