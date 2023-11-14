1000元股票不貴可能比10元的還划算！ 專家舉鈊象（3293）和中鋼（2002）為例說明

常有網友跟我說我買的高價股都很貴，能否推薦他們一些便宜點的股票。但，你仔細想想，判斷一家公司股票貴不貴真的是看股價嗎？有些公司股價很高，但若搭配看EPS、本益比，成長率和股本大小其實是非常經濟實惠的。

例如：從2021至2022年的兩年期間，鈊象股價從最高的995元跌到最慘時約600元，投資人還是嫌貴。所以鈊象乾脆決定在2022年進行策略性增資，讓股本增加一倍，股價直接減半，讓更多投資人可以買。但顯然大家還是不領情，鈊象在除權息後股價最慘時跌到剩下331元，這三百多元對很多投資人來說可能還是「很貴」。但其實當時把鈊象的每股獲利換算成本益比後也只剩下8倍了，以相對價值來看，跟其他遊戲股比來根本是非常非常便宜了。

到了2023年，鈊象因為獲利表現佳，股價最高漲到了672元（今年為止）。那請問去年的331元低點，到後來的400, 500甚至前陣子的600元，還是讓你嫌貴嗎？如果用今天收盤價的652元來計算鈊象明年可能的殖利率都還有6%以上耶，真的貴嗎？

只能說很多投資人被股價的絕對值觀念給「制約」了，一般人很習慣想到要以一張股票1000股當作買進單位，以一張為單位來看成本當然會覺得貴啊！當然也有可能有些人只是想玩短期融資，區區十萬本金當然也買不下來幾百元一張的高價股。買進一張股票要好幾十萬元，都可以買台很新的二手車了，當然會覺得很貴。但你若是以每股的交易成本來看，每一股的高價股也可能很便宜喔！

7日盤中用650元台幣就可以買到一股鈊象股票，有6%以上殖利率，未來每年可以繼續領股息，股價還會繼續成長，會比你花兩萬元去買一張中鋼還不划算嗎？ 如果我手上剛好有六萬五千元台幣，我完全不會掙扎，一定會優先買進100股的鈊象，而不是去買三張中鋼（我只是舉例，別真的隔日一早就下單）。

此外，股市的優勢就是你有多少閒錢就可以買多少股，非常符合一般小資族以「量入為出」的方式進行投資。以房地產來說，如果有一間座落在台北信義區的豪宅，有極佳的視野、優良的建築品質、非常好的管理、寬敞乾淨的人行道、還有方便的交通、教育環境與生活機能，跟你一起住的鄰居還個個都是氣質佳有水準的中產以上階級。

如果我夠有錢，我也一定會買這區域的豪宅。這區域的房價貴其實是貴得有道理的。以「投資價值」來評估這些豪宅其實是非常划算的，但以整間房子的單價來看就會高到讓人瞠目結舌。這跟投資股票其實是一樣的道理，要看資產的「真實價值」，而不是以一張股票或一棟房子的「總價」來判斷值不值得。

可惜的是，豪宅不能只賣你一間廁所、一個車位或區區一坪，如果一間豪宅能分拆成很多部位讓不同投資人來投資，鐵定也會有很多人搶破頭來搶購。但股票市場的交易規則對小資族就很有利，你可以只買一股台積電，這一股的價值與回報率跟你一次買1000股是一模一樣的。而且，以嚴格的定義來看，買1股和買100張台積電股票的投資人，都可以很驕傲地跟別人說「我是台灣之光台積電的股東！」。但，我們這輩子可能都沒有機會說我們是信義區豪宅的主人...

所以，從今天開始，請不要再用股價來判斷股票貴不貴了。請用「價值」來思考股價，1000元的股票也可以比10元股票來得划算喔！

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