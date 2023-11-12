華夏、亞聚、台達化 法說會看景氣

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導

油價持續區間震盪，近年中國大陸石化新產能不斷開出，但疫後終端需求恢復不如預期，石化產品、化學品價格持續承壓，華夏，亞聚、晶呈科及台達化等化工暨中小型塑化股族群將於14、16及17日召開法說會，法人關注各家營收何時能回溫，及其對於明年景氣的展望看法。

本季台聚集團法說會由PVC（聚氯乙烯）廠華夏打頭陣，後由亞聚、台達化接續，最後則由台聚壓軸舉辦。第3季油價強彈，受惠成本價格推動及下半年印度農耕及工業包裝需求帶動PVC價格走揚，華夏第3季每股稅後純益（EPS）0.25元，較第2季的損益兩平更進一步；前三季EPS為0.65元，對比去年同期的虧損0.55元，則是由虧轉盈。

大陸今年EVA新增產能約55萬噸，其中光電板所使用的光伏型EVA需求，直接牽動EVA市場價格。第3季進入傳統太陽能模組安裝旺季，且在原料價格走跌刺激下，市場紛紛上修太陽能裝機量，估計大陸裝機量將從去年的87GW提升至95~120GW，全球裝機量則擴增到280~330GW，也進一步支撐光伏型EVA價格。亞聚第3季EPS為0.28元，已超越上半年0.17元；前三季EPS為0.45元。

台達化前三季稅後純損1.6億元，明顯弱於去年同期的稅後純益4.54億元；EPS為負0.40元。

因記憶體產業持續不景氣影響黃光應用產品出貨，加上外銷需求復甦低於預期，對比去年氬氣高檔價格，晶呈科今年營運遭逆風。第3季稅後純益0.21億元，季減32.92%、年減82.1%；前三季稅後純益0.96億元、年減39.4%，EPS為2.49元。

油價 印度

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