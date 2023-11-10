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靠金融股每月加薪一萬需多少張數及本金？ 她做兩張圖：19檔全部看
之前分享高股息ETF與市值型ETF，平均每月領息1萬元需投入多少本金，獲得熱烈迴響也有許多人私訊許願，雷龍稍作整理後，我們就來探討最多人敲碗的金融股吧！
文章會分成金控類與銀行類，且均含括官股及民營，取近5年平均股利（含現金股利與股票股利），排除近5年無連續配發現金股利者，換算月領1萬所需的股票張數，套入10/26收盤價，推算出月領1萬所需的成本。
11檔金控類金融股每月自動加薪1萬元，以10/26股價推算，需要230～286萬元的成本；8檔銀行類金融股則需226～294萬元成本。
由於股利與股價受市場波動影響，本文成本為推算方式，數據僅供參考，投資人應審慎評估並盈虧自負。
本篇僅記錄分享，沒有任何投資建議，切勿跟單！
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