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增你強（3028）從山頂買到谷底…近期報酬12.9％！ 她：若7％殖利率無腦買不如ETF

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

買太高看走眼用這一招把它賺回來

我在2022/2/24開始買增你強（3028），從35.6元一路買到40.05元再往下買到27.45元剛好從快到山頂的價格買到山頂再買到近山谷一路就是買、買、買。

13號看到報酬終於來到12.9％獲利約8.5萬；好開心，有苦盡甘來的感覺！

為什麼當時會想買增你強？

2022年是高殖利率元年，只要敢喊配發高股利，自然就有人敢買。

當時增你強除了配高股息，還沾一點元宇宙題材之類的科幻議題，股價一直噴；接下來就是大家熟悉的劇情啦！

大戶倒貨，小戶哀嚎

增你強今年的業績表現不佳，1-9月累計營收相較去年-22.5％

2022年配發股利約3.43元

2023年配發股利約2.9元

也就是說我大約領6.3元的息。

2023Q2，EPS1.04元，相較2022年2.08元，少了1.04元，減少50％。

增你強在2021年之前配息就一元多，2022年爆衝到3.43元，主要受惠疫情出貨。

今年1-9月營收減少，EPS也較去年少，可預期明年配息應會較今年少，如果抓7％殖利率，現在的33.85元價位可能都偏高了，我是不是該賣出了呢？

有沒有發現，雪倫投資獲利的方法，其實很簡單，就是看準標的買、買、買就對了。

不過，雪倫覺得如果投資個股要冒產業輪動或題材的風險，就只為了賺7％殖利率，不如投資ETF，晚上還比較好睡，你說是不是呢？

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

3028增你強 ETF 業績 宇宙 倒貨 疫情

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