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金控官股與民營最大差別？ 專家：在於「股利」但獲利有無成長才是重點

聯合新聞網／ 陳重銘
富邦金控。 富邦金控/提供
富邦金控。 富邦金控/提供

官股金控vs.民營金控

官股跟民營最大的不同處在於股利政策。

官股金控因為要上繳獲利來挹注國庫，所以配息都非常大方；民營金控則是盡量將盈餘保留下來，才有資金去賺到更多的錢，所以在配息上就會略顯小氣

但是官股大方發股利就比較好嗎？民營的為何要這麼小氣？

「人生跟投資其實很簡單，當你困惑時不妨回到原點。」

股利的來源是不是公司的獲利，所以要挑選獲利較好的公司，這才是原點

假設A股的股利明顯多過B股，但是2年下來B股的報酬率卻比A股多出了10％，那你會選擇哪一個？所以並非股利多就一定比較好。

或許有些人會認為只統計2年的時間太短，要看長一點的時間，但其實過去的表現都是「僅供參考」，我只是要拿來講一個觀念「不要只看股利的多寡買股票」，因為股利的源頭是獲利，所以要從源頭思考，獲利成長比高股利來得重要。

公司大方配發現金股利時，要同時注意「獲利有無成長」，一家成長中的企業會善用賺到的每一分錢，拿去賺更多的錢

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

金融股 股利 EPS 報酬率

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