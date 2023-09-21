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兆豐金、富邦金、國泰金…14家金控股8月EPS整理！ 專家：中信金有望刷近年新高

聯合新聞網／ andyworld
中信金。聯合報系資料照
中信金。聯合報系資料照

台股的配息旺季已經過去，時序也進入第三季的尾聲，8月的金控稅後純益約385億元，相較於去年成長約23％，累計則達3114億元，年增成長約1.82％，雖然沒有很多，但是往好的方向發展。

一、2023八月份金控自結EPS與增減幅度

8月份「單月EPS」獲利前五名

富邦金（0.56元）

國泰金（0.39 元）

中信金（0.39元）

兆豐金（0.21元）

元大金（0.19元）

前8月「累積EPS」前五名

富邦金（4.75元）

國泰金（3.45元）

中信金（2.26元）

兆豐金（1.79元）

元大金（1.72元）

前8月累計EPS「增加幅度」

台新金（88％）

兆豐金（67％）

中信金（36％）

元大金（23％）

華南金（22％）

二、長線狀況

國泰金的10年線和5年線不會差很多，而股價始終在這兩條線上下走跳。玉山金在7月底達到高峰之後，股價也開始走下坡，目前來到5年線以下的位置，許多玉山金的支持者，不妨在這2條線以下規劃長線的佈局。

三、觀察與結論

4家官股金控，除了合庫金小小衰退之外，其餘表現還算穩定，一如往常認為，新手想要開始金控股的投資，定期定額官股金控公司，長期下來可以期待會有穩定的收益成長。

華南金在傳出往後可能只有「現金」配息的消息之後，不曉得是否讓股民失望？股價上這段時間以來沒有很突出的表現。若以官股金控高達8成的盈餘分配率來說，目前這樣的股價就不算很高。但就前面所說，如果華南金真的只有配發「現金」，則是配息政策上的新型態，會不會以高達8成的盈餘分配率來進行配息，就有待明年的開獎與觀察了。

中信金8月的EPS和國泰金看齊，累計前8月EPS也達到2.26元，表現算是不錯！到年底前還有4個月，有機會刷近年來的高點，如果照以往配息的慣例來推測，期待明年的配息會給投資人一個驚喜的亮點，只要股價抓相對低點，相信殖利率會很好看。

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2891中信金 2881富邦金 2886兆豐金 金融股 EPS

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