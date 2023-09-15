味全兩岸左右開弓衝營運 今年下半年有望優於上半年

味全（1201）今（15）日舉辦成立70周年慶，執行長張教華揭示未來經營方針，兩岸「左右開弓」，衝高營收；台灣將深耕經營，重返榮耀，營收將從去年87億元，逐年重返2013年156億元。中國大陸將擴大規模、經營中高價位、跨入常溫領域，明年更預計有三條產線投產。

味全今年前八個月累計營收140元，年增4.97％，為八年新高，其中台灣營收占比45%，大陸占55%，而今年下半年營運有望優於上半年。

張教華提到，味全未來大戰略，就是深耕台灣、發展大陸、放眼國際。其中，台灣市場更要重返榮耀，將衝刺核心與協力品牌，包括鮮奶品牌林鳳營、果汁每日C、咖啡品牌貝納頌、高鮮味精等四大強勢品牌，未來協力品牌如水果飲料農搾以及與木崗蛋品等，也將持續深耕。

去年台灣營收約87.3億元，五年內將要重返回到2013年156億元，尤其貝納頌和每日C在冷藏領域市占率高達40幾%，林鳳營雖然市佔率從40%掉到22%-28％，但仍是鮮奶品牌第一名。

味全將持續維持高戰力水平，這都是經營做冷藏的核心競爭力，未來也希望能讓這些品牌能有第二個成長曲線。

未來兩岸發展重點放在大陸。品牌策略迎向中高價位，再來以往都是賣冷藏商品，現在會跨品類做常溫。他也提到，會將方便食品（如罐頭或味精），在大陸逐步推展，因此明年會成立常溫跟方便等兩大事業。

此外，明年還有三大產線投產，包括河北縣廊坊廠新建兩條常溫鋁箔包產線，將在1月投產；杭州二廠則是生產高鮮味精，預計明年第4季投產，三條產線合計投資金額近新台幣5億元。

雖然今年大陸消費力下降很多，但味全大陸市場上半年營收成長仍8.2%，主要有漲價效應，幅度不大，僅調整品牌力不錯的商品，帶動銷量向上成長，且優於台灣。