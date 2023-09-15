金融股…玉山金（2884）、第一金（2892）怎選？ 專家分析為何兆豐金（2886）那麼強

升息受惠最大的是兆豐金，這當之無愧，畢竟他們在海外有高達三成的放款，利差當然也可以賺飽飽。至於第一金、玉山金遇到升息比較弱勢...

2023年五月是央行升息滿一年的時間，一票銀行股及銀行主體的金控股也跟著受惠，但為何一樣都是升息受惠族群，漲跌幅卻出現差異？以加權指數作為一個基準，2023年至今的累積漲幅為16.51%，第一金、玉山金累積漲幅為4.76%、5.78%，而兆豐金則是一支獨秀創下20.79%。這邊先特別補充一下，裡面累計報酬不含除息。其實很多人存金融股，通常都搞不清楚手上持股是幹嘛的，厲害一點的，會知道主要獲利的子公司，但如果要進一步再區分，那就不只是看到子公司而已，而要深度找出獲利組成，以上面三家銀行主體的金融股來說，營運策略及獲利模式都有所不同，接下來分別剖析讓有興趣的你參考。

第一金（2892）：官股穩健放款中

如果你有印象，幾年前的第一金曾經留了鉅額資金，準備併購公司之用，希望能增強金控的獲利體質，不要僅限於銀行而已，後來出現保德信人壽退出台灣，引來一票金融股併購的意願，第一金當然也拼到最後，但結局無奈敗給台新金，因此第一金也錯過放大保險版圖的機會。不過沒搶到保險公司，也算是因禍得福，因為2022年之後出現股債雙殺，不僅讓第一金閃過災情，甚至還因為升息帶動整體獲利，並一路繳出穩定的EPS至今。

從2023年上半年獲利組合來看，銀行獲利貢獻整體95.3%，所以國內持續升息，當然會讓第一金獲利越來越漂亮。至於其他部分你參考即可，證券、人壽、投信、合計也不到5%，從這邊應該就不難發現，為何第一金要積極拓展第二顆獲利引擎了吧？

不過前面我已經說過了，知道銀行子公司還不夠，到底放款給誰？這也是我們要關心的重點。從最新公布的第一銀行放款組成來看，最大宗的來自中小企業放款，高達9,265億元，另外大企業放款也有2,713億元，合計破兆元的企業放款，所以你說為什麼第一金漲幅輸給其他兩個同學？從主力放款部位就可略知一二，銀行有一半以上的放款來自國內中小企業，而升息其實會帶來企業端的壓力，甚至可能出現逾期放款的現象。不過這也沒辦法啦，畢竟第一金本身就是官股，加上向外併購也一直沒進度，手上的資金當然也只能配合政策多放款給企業囉！另外比較穩定的部位則是房貸放款5,933億元，這算是銀行放款中最低風險的生意。

玉山金（2884）：升息反而受害

玉山金前幾年一直都是大家很愛存的股票，升息後的表現反而掙扎，但仔細去看，銀行貢獻金控整體88.7%，咦！怎麼升息卻沒有直接受惠呢？這時候當然就要繼續深度追查下去。

從整體獲利結構來看，比重最高的是放款收息44.7%，但有趣的事情來了，第二大的是手續費淨收益32.3%，第三名則是固定收益及其他投資，貢獻23%。而且2023年上半年利息收益居然還比2022年同期衰退，這也表示玉山金雖然主要靠銀行子公司獲利，但銀行其實並不只是放款收息而已，還有其他生意及投資貢獻獲利。所以為什麼升息的玉山金不見得轉強？第一點就是利息收益持續衰退，第二個是投資市場因為股債雙殺而受傷，這就是兩大原因。

再從手續費收入細看，可以看到信用卡及財富管理就分別貢獻33.4%、43.9%，而兩者也都有顯著成長，換句話來說，升息讓大家不敢消費，投資也變得比較保守，反而對玉山金產生利空。所以你不要看到金控主要獲利來自銀行，就覺得升息會爽到他們，以玉山金來說，這就完全相反，即便升息讓放款利差變大，但嚴重的是信用卡及財富管理業績衰退幅度更大，另外創投也會因為投資市場轉差而虧損。反過來說，降息讓大家都想去投資或刷卡消費，創投績效也能屢屢獲利，這對玉山金會產生更大的幫助。

兆豐金（2886）：海外事業有成的官股績優生

說到兆豐金的人氣，絕對是官股前幾名，原因很簡單，因為他們很少配股，所以股息都特別高，但為何2022年升息反而落難？原因就出在防疫險大賠，從上面的獲利組成來看，2023年上半年獲利紛紛出現大爆發，尤其兆豐銀行繳出185億元的翻倍成長！另外兆豐證券也從1.92億元爆發到10.88億元，加上防疫險虧損從2022年上半年30.87億元收斂至2023年同期的17.4億元，這也讓金控整體獲利繳出翻倍成長。

那麼為何兆豐金強成這樣？其實有個最大關鍵，那就是海外放款比重超高，尤其是美國分行。從最新的放款組成來看，國內放款占約71%，外幣則是29%，你也知道，美國FED當初在2020年疫情爆發直接讓利率歸零，兆豐金真的傷很重，但還好是國內利率只降了一碼，所以整體衰退程度沒有這麼嚴重。不過來到2022年則是完全不同局面，美國開始瘋狂升息，其實已經讓兆豐金率先反彈，而台灣央行也持續跟進升息政策，如果認真要說升息最大的受惠股是誰，兆豐金絕對是當之無愧，畢竟他們還有美國分行，可以享受5%以上的基準利率，甚至還能領先國內的利差，當台幣轉弱時，兆豐金當然又可以賺到美元升值的利多。

最後給個結論，升息受惠最大的是兆豐金，這當之無愧，畢竟他們在海外有高達三成的放款，利差當然也可以賺飽飽。至於第一金、玉山金遇到升息比較弱勢，主要原因是放款結構有所不同，第一金放款給企業比較多，而玉山金則靠消金、財富管理、創投為主要獲利，績效自然也就落後給純度更高的兆豐金囉，所以不要看到銀行主體的金融股就覺得都一樣，實際上還是有所差異。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：兆豐金、玉山金、第一金怎麼選？各家獲利優勢大不同！