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鈊象（3293）單月營收創下歷史新高！ 他：不擔心股價只在乎能拿到這6％

聯合新聞網／ 切老滾雪球
鈊象位於五股的研發總部。圖／取自鈊象
鈊象位於五股的研發總部。圖／取自鈊象

鈊象（3293）八月營收12.28億，再次創下歷史新高！

沒想到今年這麼早月營收就破了12億（我原以為要到年底才會破），營收年增21.47％，前八月累計成長17.99％。

暑期遊戲機出貨看來很不錯，雖然暑假差不多結束了，但我估今年的月營收高峰應該還沒結束，10月以後還有好戲！

鈊象因為八月業績好，6日早開盤開高了（以過去發佈業績後的慣例通常是開高走低收場）。不過股價只是一時的，如果沒有要賣，短期內股價漲跌影響的只是帳面的未實現損益，都還不會進到你的褲袋裡，所以對漲跌一定要用平常心來看待。

如果短期股價變化沒有意義，那什麼才是更有意義的事呢？

我現在想的是明年我可以從鈊象領到多少股息，鈊象就算以6日的價格來計算，明年殖利率都還超過6％，所以管你大盤如何變化，我就是能拿到這6％股息，還有什麼比這個更確定的事讓人開心呢？

至於未來幾年股價會如何變化，我是交給市場來決定的，只要公司能繼續維持成長，我不會擔心股價問題，等真的要變現時再來煩惱。

◎本文內容已獲 切老滾雪球 授權，原文出處12；未經同意禁止取用轉載。

3293鈊象 營收 殖利率 股息

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