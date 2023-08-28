群創（3481）、友達（2409）地板價曝光！ 專家揭面板雙虎4個不悲觀理由

股市達人股添樂發布一則影片中表示，友達與群創自高點下跌近6成，面板股的未來還能不能期待？

以下為影音內容：

其實過往面板雙虎關注的人真的不太多，不過真的就是因為2021年這一波，漲的太多一個下來，本來沒有買的人通通都上車了，就是這麼有意思。

所以也就是因為這個原因，現在有非常多的投資人都還卡在，面板產業這艘船上，不知道什麼時候能下車。

面板雙虎為什麼跌？

面板股這你年波動這麼大的原因，主要就是因為疫情期間，大量的刺激消費的措施，使的消費性電子供不應求，這樣子的情況下，導致面板廠商出貨量也跟著水漲船高。

所以看到面板雙虎的營收，就可以發現，這一段期間就是最高點，不過疫情結束之後，本來熱絡的需求瞬間就消失了，這是過去這幾年所有消費性電子產業面臨的同樣問題，所以這幾年看新聞都可以看到一個詞叫「去庫存」。

去什麼庫存，就是去當然大量生產下來的庫存。

如果從獲利數字來看面板雙虎，趨勢就更明顯，2021年雙虎是大賺，向友達就賺了630億，群創也賺了將近600億，結果到了2022年，變成慘賠200億跟300億。

去年友達董事長說，接下來三年要來回饋股東，配息會比較大方一點，但到了今年就說這個計畫要先暫時停止了，因為計畫敢不上變化。

不過若回頭看雙虎這兩年的表現，其實就算一年大賺600億，但一年大賠200億，整體下來還是獲利，所以就事後結果論來說，疫情對面板雙虎，反而是底部翻身的機會，可以說如果沒有這一場疫情，面板雙虎現在的淨值可能不會這麼高。

台灣面板產業遭遇的困境

1.面板價格變化

藍色線的面板價格高點永遠都不會過前高，低點一直破前低，那為什麼面板價格長期走跌？其實道理不難懂，要不就是買的人少，要不就是賣的人變多，而面板產業剛剛好就是兩種情況都有。

自己家裡的電視，被雷打到兩年了都不想修，現在都看手機居多，看電視的時間變少了，所以壞兩年也不想理它。

再來，生產面板廠商變多了，尤其是對岸中國大陸，那整個2023年的數據，全球液晶電視面板廠的出貨量前三名都是中國廠商。

整個全球液晶面板的市場結構，差不多有70％都是陸系生產，那台系就佔約20％，日韓系已經萎縮不到一成了；可以說液晶電視大部分的產能都來自對岸，擁有絕對的話語權也有定價權，這也就說明為什麼面板雙虎長期以來股價低迷的原因，這是最重要的因素。

2.沒有跟上OLED這塊大餅

近代面板的演化過程中，LCD技術是最穩定、價格最便宜的類型，也是台灣的面板產業最依賴技術。

而這幾年紅的是什麼？OLED和Mini LED，這領域或多或少還有沾到邊，但是OLED台灣不像中國廠商有政府在後面大力的支持，再來台灣的專利也沒有日韓廠商來的這麼多，加上國內也沒有足夠的需求，所以台灣面板廠並沒有將OLED視為主流的產品路線。

機構就統計出，未來這個OLED的市場份額，現在用最多現在用最多OLED的就是智慧型手機，未來幾年主要是筆電、平板、電視都會相繼採用OLED技術，這一塊台灣就看得到吃不到。

所以以上兩個理由，是台灣面板股，長期以來股價低迷的原因。當然這些都是過去式，現在要討論在未來有沒有可能這個族群有谷底回升的機會，尤其這兩檔股票，上車的至少有4-50萬股民，大家都很關心這個現象。

面板未來的展望

1.短期面來看 面板供過於求

面板供過於求已經是大家都知道的事實，相關的面板廠其實也都非常努力的在調整產能，所以廝殺最劇烈的時期已經過了，起碼在未來一兩年內的時間，大尺寸的面板還是有市場的。

尤其從群創的法說會簡報就可以看到，2024年有幾個比較大的活動，像歐洲國家盃、美洲盃足球、巴黎奧運，都有機會帶動面板的出貨往上成長。

再來2020年那次全球都在刺激消費，那波買的電腦還消費性電子產品，過了3-4年也差不多要換了，時間點就會落在明後年。

2.中期轉機 Micro LED

台灣錯過OLED熱潮，不過未來Micro LED是絕對不會放掉的，台廠的策略就是從LCD跳到Mini LED，接下來就直上Micro LED。

即便現在Micro LED的運用場景還不是非常明朗，到底要在哪一些領域來商用，且難易度會有多高？不過大致上可以篤定，它是一個很明確未來面板股發展的方向。

3.長期轉機 分散發展

面板競爭越來越激烈，面板雙虎也開始尋求往其他領域發展，無論是群創或友達都有切入車用領域，像友達現在還要搞太陽能，群創有切入到醫療，搭配現在面板雙虎這麼低的估值，未來這些發散在各個領域的業務，只要有一個起來，對股價來說都蠻有想像空間的。

面板產業發展「不悲觀」4個理由

先說結論，真的不用那麼悲觀，因為現在已經夠便宜了。

1.LCD依然高滲透率

即便就算現在台廠走的還是LCD路線，但LCD到底來說還是成熟度比較高的產業，而且CP值是最高的，市占也是，就算沒有想像空間，吃不飽也不至於餓死。

未來LCD面板的產能面積，起碼在未來幾年沒有大幅成長，但是也不至於衰退，尤其現在它的滲透率還是八九成以上，像個人最近要換新電視，55吋的兩三萬元就有了，對畫素沒有特別講究的，這個CP值是真的香。

2.老廠折舊近尾聲

雖然台廠錯過這一輪OLED的熱潮，不過能說它是個缺點，也能是優點。因為要投入一個新的產能，一定要有大舉資本支出，比如投入100億，分10年攤提，變成每一年都要折舊10億，對於面板廠來說，營運的壓力就很大了。不過就是因為台灣面板廠沒有投入這些OLED產能，大部分折舊都已經跑完了。

這張圖表講的就是固定資產、也就是廠房、設備占總資產的比率，只要這個比率越高就代表經營的壓力越大；面板雙虎固定資產佔總資產比率都已經不到5成了，相較這時期跟之前相比經營壓力非常小，大部分的廠房折舊也都跑完超過六七成，所以說投入Micro LED相較於日韓廠，是比較沒有包袱。

因為沒有大舉投入OLED，面板雙虎這個階段壓力真的是非常小，缺點頂多就是沒有想像空間，要它跌到哪裡去，應該也很難再往下。

3.持續布局利基產業

無論是友達或群創，其實它們斜杠的業務真的非常多，群創還有發展X光感應，所以切入到這麼多領域後，未來只要有一個爆點，搭配現在這麼低的估值，我覺得股價很容易就可以搭配題材往上走一波。

4.Micro LED台灣隊

最後就是無論友達或群創，它們都非常看好Micro LED產業，台灣現在其實已經有非常完整的國家隊雛形出現了，只要等待相關應用問世，面板股還是具備往上的想像空間。

友達（2409）地板價

用淨值比的視角，友達現在的價格真的就是非常便宜，已經不到1倍淨值比，再悲觀要跌破0.5倍，我覺得難度都有點高。

倒是如果未來若有機會跌破0.75倍淨值比（股價約15.91元），如果當初成本價格比0.75倍還高，跌破的話是可以考慮選擇攤平。

群創（3481）地板價

群創的估值比友達低一點，現在約是高於0.5倍淨值比以上，那這價格其實也算是非常便宜的。

再慘，還跌回更低的0.3倍淨值比，難度真的太高了，不過有機會再一次跌穿0.5倍淨值比（股價12.46元），如果過去買貴了，其實是可以考慮攤平成本。

面板雙虎最大的風險

整個面板雙虎未來最大的風險就是，到底能不能在Micro LED這條路上跑在最前面，這樣股價才有機會往上漲，要是跑在中間，甚至是跑在中國後面，那乾脆不要發展。

不過現在看來，台灣是有機會在Micro LED這條路跑在前半段，我們就拭目以待。

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