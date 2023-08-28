台新金、兆豐金、王道銀...銀行主體的金融股獲利爆棚！擁大利多抄底是時機？

【撰文・玩股講客人】

最近大家又重新愛上金融股，根據2023年7月最新公布的定期定額交易戶數統計排行月報表，前五名有四檔就是金融股，第一名依舊是萬年不敗的台積電。這些金融股合計交易戶數超過十萬以上，而台積電大概將近六萬戶，人氣也出現黃金交叉，其中有一個重點是，這些金融股通通都是以銀行為主，顯然大家也注意到了，銀行放款隨著升息本來就會受惠，但這邊又要思考一件事情，當升息壓力變大時，銀行放款是不是會有呆帳的壓力，所以藉著這次機會，我們就特別針對銀行股進行研究。

上面這張標應該夠清楚了吧？我去銀行局還有各家公司法說會資料彙整而來，依序是逾放比、備抵呆帳/逾期放款、銀行獲利占金控比例。先來說一下逾放比，以100元為例，如果永豐銀行逾放比是0.08%，那就代表有0.08元為變成呆帳，而上面列出這幾家金融股，都是以銀行放款或金控旗下銀行部門為主要獲利，逾放比最高的是王道銀行0.31%，這水準其實相當優異，其實在「台灣金融股從2020年就慘到現在！還在持續存股的到底是天才或阿呆？」就有提到歐美都在2%以上，這對照起來可見一般。

再來是備抵呆帳/逾期放款的比例，這代表公司提列給逾期放款的倍數有多說，簡單說，當銀行放款100元給客戶很有可能爆出違約時，那麼這時候提列100元備抵呆帳就表示有100%的防護力，如果提列到300元就是300%，百分比當然是越高越好，當這個數值變高，通常表示逾放金額變少，也就是預期呆帳降低，又或者是提列金額提高，這在疫情或升息期間也是考驗，因為升息壓力有可能迫使逾放比提升，不過回頭看看這些銀行的最新營運狀況，最低的是王道銀行及合庫銀行都還超過400%以上，至於最強的是永豐銀行、台新銀行分別創造1,545.13%、1,088.35%。

最後一個是銀行佔金控獲利的百分比，銀行股當然是100%沒問題，另外比較低的有中信銀行73%、永豐銀行79.9%，其餘以銀行獲利為主體的金控都在八成甚至九成以上，整體來說都很高。至於中信銀行比較低，這是因為中信金底下還有台灣人壽，當然就會降低銀行端的貢獻比重。另外永豐銀行的母公司永豐金，則有永豐證券貢獻另外一部分的獲利。

整體上來看，國內銀行的資產品質確實是相當不錯，並沒有因為升息而造成資產品質滑落，也難怪升息期間的台股盡墨，大家反倒積極抄底買進銀行主體的金控股了。

在確認這些銀行股對於升息受惠的「純度」之後，接下來肯定是要看看EPS表現，如果升息還衰退，那就要特別留意了，這邊特別補充一下，京城銀行我是沒有放進去的，原因是京城銀行主要專長並不是放款而已，其實公司也很會投資，因此獲利容易隨著市場而忽高忽低，甚至也更容易踩到地雷，因此升息對他們而言其實不太重要，才予以剔除。

回到上面EPS的表格，最新自結EPS已經來到2023年前七月，大部分確實都是年增，僅合庫金出現微幅衰退3.49%而已，換句話來說，這些銀行股或金控在升息循環又能維持不錯的資產品質，確實也反映在EPS表現上。

年增率最強的是台新金在2023年前七月EPS繳出0.83元、年增124.32%的誇張數據，這邊也要說明一下，台新金是因為認列旗下壽險的一次性入帳，但扣除這些業外獲利後，還有六成以上的年增，表現依舊火熱。

至於第二名是兆豐金在2023年前七月EPS繳出1.58元、年增81.61%，這就是貨真價實的EPS，會這麼高的原因是公司有美國分行，畢竟美國基準利率都已經來到5.33%，對比台灣放款利率的利差這麼高，再加上美元強勢，會有這麼漂亮的年增也是正常啦。

第三名是最近啟動庫藏股機制的王道銀行，2023年前七月EPS繳出0.58元、年增0.44%，又狹帶著旗下轉投資租賃公司日盛台駿租賃，近期已經準備公開發行，甚至有機會拼上市，加上過去幾年營運表現相當掙扎，也可以說是否極泰來。

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