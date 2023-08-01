「台塑四寶」還能買嗎…地板價曝光！ 專家揭3個原因：其一鮮為人知

股市達人股添樂發布一則影片中表示，別人大漲我平盤，別人平盤我下跌，今年的「台塑四寶」怎麼了，還能買？

以下為影音內容：

四寶股價今年以來，只有南亞是勉強維持平盤，其他檔怎麼看都不好意思說股價表現很優秀了，怎麼會這樣子？其實說穿了，絕對是因為獲利的關係。

四寶的獲利從去年第四季以來，衰退幅度可以說是非常驚人，無論是台塑、台化、南亞、台塑化，衰退幅度基本都是5成起跳，這就足以說明，為什麼他們的股價，最近一季度以來表現這麼的疲軟。

台塑四寶業務簡介

看到內部人持股可以發現，四家公司，台塑集團內部人的持股其實都非常高，最少也都有4成起跳。

要理解台塑四寶這四家公司非常簡單，只要知道所有的產品都跟原油有關係，所以最上游的原料，就是這個原油。

四寶當中最上游的就是台塑化，因為任何的原油產品都要經過台塑化的加工，它才能進一步賣到中下游。

台塑化產品會送到中下游（台化、台塑、南亞）來進一步的加工。

其實個人認為台塑四寶中，最難懂的就是台化，因為其化學產品，一般人真的很少會聽到它的名字，不過若是用終端應用來看，就能夠大概明白，台化的產品到底是什麼東西。

南亞的部分，是四寶目前當中最有前景性的，因為有一部分都有電子材料有關，但這個區塊是比較具備想像空間的。

南亞生產的產品，終端應用也幾乎都是跟生活息息相關的產業。

股價為何下跌

四寶所有的產品都跟原油有關係，所以它的獲利就是成品跟原物料中間的利差。

看到圖表就非常清楚，上游生產出來的原物料，最後產品的生成品也就是需求端，所以兩者價格中間的利差，就能夠決定台塑的獲利。

所以並非石油價格高台塑四寶就會漲，也不是石油價格跌就會跌，關鍵是生成品跟原物料中間的價差，才是影響台塑四寶獲利的關鍵。

乙烯主要就是石油當中來做提煉，業務是屬於台塑化的範圍，乙烯跟石油腦（灰色柱狀體）價差的利差，在大概2015至2018年的時候是最高的，即便緣由是下跌的，但乙烯是處在高檔位的，所以中間的利差就非常大，所以這一段時間也是台塑化表現最強的時候。

看到這張圖也就可以理解到台塑四寶，這一季以來一直跌的原因，絕對跟圖上的利差脫離不了關係；很多產品可能利差趨近於０甚至是虧的。

影響四寶的3個因素

決定中間利差開口變大還是變小，者要有以下三個因素：

1.油價波動

2.競爭對手產能

這些年對岸可以說是卯起來的大力生產；光是乙烯的產能，中國大陸開出來的就是台灣的好幾倍，在台灣一年的產能大概是400萬噸，其中台塑化佔了300萬噸，中油約100萬噸，但光是對岸一年就是4600萬噸，是台灣的10倍產能。

且預計現在至2025年產能還要開3000萬噸，累積產能就是7000多萬噸。光是在乙烯的產能就知道台塑化不妙，其他的三寶的產品，對岸也都會生產，且量也都是好幾倍以上。

3.全球景氣

中下游產品，因為景氣不好，需求量變小，價格就會下來，所以利差也就會跟著縮小，尤其上半年本來期望中國大陸會經濟復甦，可是在第一季末後來的故事大家也都知道了，市場的寄望在第二季後並沒有出現，那尤其台塑四寶有一部分的營收比重是跟對岸有關係，這也就說明了為什麼過去一季的表現這麼疲軟。

四寶值得投資的理由

第一，產品線夠廣夠寬夠深，相關產經多樣，每樣產品都有各自的利差，利差不好可以減產，利差好的可以增產，在業務的調動上就可以比很多業務小型的塑化廠，還要來的更有彈性。

第二，台塑也知道他們現在面臨的情況，競爭對手排山倒海的湧來，公司也在嘗試新的方案跟路線，以台塑四寶長期累積的資源，做這些事情成功的機率蠻大的。

第三，其下有個長庚醫院，其實長庚醫院幾乎所有的獲利來源都來自台塑四寶的配息，主要就是因為這家醫院持有台塑四寶非常大的股份。光是這些股票每年的股利貢獻，就可以讓一間本來是虧損（3-5億）的公司，變成獲利30-40億，原因就是在這邊。

其實背後有個讓人感動的故事，就是台塑集團創辦人王永慶，為了將事業回饋給台灣，在他生前的時候把自己與弟弟王永在的股票，捐給了長庚醫院，長庚醫院有這麼多台塑四寶的股票，有75％都是因為王永慶兄弟的捐贈，還有跟這些股票後來配發的股票有關係。

從這點就可以發現，王永慶是非常有遠見的人，從以前知道開醫院絕對是虧錢的事業，所以很清楚一定要有一個獲利在背後支撐，對於長庚醫院來說，台塑四寶就是後面最重要的獲利來源，知道這故事之後，就會對投資台塑四寶更具信心，因為投資台塑四寶的同時，也是希望能夠源源不斷的給長庚醫院貢獻一些資源。

台塑四寶的地板價在哪裡？

台化（1326）:地板價57元 台塑（1301）：地板價67.5元 南亞（1303）：地板價56.1元 台塑化（6505）：地板價：66.1元

台塑四寶離地板價最遠的就是南亞，因為生產電子材料，比較具備想像空間，所以離地板價也是最遠，還要再跌兩成才會碰到南亞的地板價。

最近的其實就是台化了，要怎麼買？可以把11％切成五等份，以57元為地板價。

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