24檔金融／銀行股2023年配息、股全出爐！今年差不代表未來也如此

大家超愛的金融股，去年度（2022年）股利分配全數出爐囉！有做功課的朋友都知道，除了少數幾間獲利還是很亮眼外，幾乎絕大多數的金控/銀行獲利表現的不是這麼理想，也因此在配股、配息上跟著大縮水；甚至有金控終結了連續配息13年的紀錄，讓存股族心慌慌。

不過，如果是好公司的話，也不用怕！持續佈局就對了，先來了解各家配股配息狀況吧！

現金股利怎麼算

現金股利

配息金額X持有股數 (單位:元) 舉例：玉山金今年配發0.19現金股利 若小明持有1張參與除息，會配到：0.19X1000=190元 若小明持有600股參與除息，會配到：0.19X600=114元

股票股利

配股金額X持有股數X0.1（單位：股） 舉例：玉山金今年配發0.38股票股利 若小明持有5張參與除息，會配到：0.38X5000X0.1=190股 若小明持有500股參與除息，會配到：0.38X 500 X 0.1=19股

股利或許今年差 但不表示未來都一樣

看完今年各家金融銀行股配股配息狀況後，大家是否也覺得有點傷心，以往大家都預期金融股可以配到5％以上的殖利率，也因此金融股成為大家熱愛的存股標的之一，但今年配股配息卻大不如前。

其實主要原因，是因為美國聯準會Fed去年度為降低通膨，暴力升息了17碼，造成金融機構投資的海外債券下跌，造成帳面損失，外加以壽險為主的金控，在防疫保單巨大虧損下，獲利大幅縮水甚至倒虧，雙重打擊下讓金融股也無法配這麼多出來。

但蜜蜂爹認為，股利不好是在講去年獲利不佳，不代表未來獲利表現就不好，像我一樣持續定期定額玉山金，逢低加碼，持續佈局你／妳覺得優秀的好公司即可！

◎本文內容已獲 蜜蜂爹 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。