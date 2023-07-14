大摩火速上調緯創（3231）目標價 網友不屑：準備出貨了

外資摩根士丹利證券（大摩）日前點評全球AI概念股，卻給予台灣AI伺服器概念股緯創（3231）47元的目標價，不到7日收盤價的一半，然而又「火速認錯」，將目標價上修至135元，創下外資圈最高目標價。PTT網友熱議，有人直言「調升就是出貨文」。

一名網友在PTT發文表示，大摩對於緯創的目標價從47元上調至135元，且從低到高調整的時間間隔只有短短的兩天，讓他好奇詢問，「短短兩天有這麼大修正幅度，理由是什麼？」

其他網友一致留言「調升就是出貨文」、「再來就是出貨階段」、「大戶吸引散戶的作法」、「想吃貨就調降想出貨就調升，反正市場就吃法人這套」、「主力比你還貪啦，能拉1000%為什麼要拉20%就跑？」、「出貨文，緯創拉高空」、「炒作就是這樣」、「準備出貨」。

不少人認為目標價不具參考價值，紛紛留言「沒有理由，跟著喊而已」、「你現在才知道sell side目標價是隨便給的」、「喊爽的啊，現在就知道這些專業的機構多專業了吧」、「人家隨便寫寫你認真了」、「外資唬爛嘴」、「目標價都亂喊的，真以為這些法人有什麼估價專業嗎？他們的專業是炒作而已」、「炒高找時機割韭菜啊，就看誰倒楣」、「目標價就是垃圾，偏偏一堆人看報告只看目標價」。