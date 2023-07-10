台泥（1101）今年「王者歸來」是真的？ 因旗下投資金雞母終於等到轉虧為盈

【撰文・玩股講客人】

影響台泥獲利的關鍵金雞母，還是要看和平電力公司何時能收斂虧損，甚至是轉虧為盈，這在2023年四月已經出現一個好的開始，而不是什麼歐洲轉投資Cimpor，也不是這幾年才切入的綠能事業體或NHOA...

好久沒聊聊水泥股，只能說台股產業實在太多，我寫都寫不完，所以一直沒有再回到水泥業研究，原來上次談水泥雙雄是2022年八月了，再不追就要滿一年啦！當時發布的「水泥雙雄股價直直落該加碼了嗎？中國、台灣水泥事業最完整深度解析！」，截至目前為止居然已經創下16,995觀看，感謝大家的支持，沒看過的記得去複習一下。當時有網友留言提到和平電廠導致虧損，而非我說的資本支出，所以2023年第一次的台泥研究文，就來針對台泥近期的財報以及和平電廠的狀況來進行追蹤吧！

根據最新公布的年報顯示，目前十大股東其實跟過去差不多，嘉新集團、中信集團（中信投資、台灣人壽）都屬於公司派，舊制勞退、公教保險則屬於國家級退休基金，另外高股息ETF則有0056、00878持股，從這些股東陣容來看，其實他們投資都有一個特性，那就是長線領股息，再來就是不會倒，身為台股天下第一號的台泥，連續配息更是可怕，配股、配息合併通算是40年，而配息則是21年。

接著來看看經過動盪的2022年，公司營運結構是否有什麼大改變吧。從全年營收組成來看，水泥部門貢獻比重持續下降中，2021年佔八成以上，但2022年已經下降到67.9%。電力及能源部門則從2021年貢獻一成多，來到2022年已經來到近三成的水準，整整翻了一倍以上。姑且不論水泥產業走弱，台泥的電力及能源部門比較持續拉高就是好事，這代表景氣循環的影響力正在慢慢縮小，對未來的獲利也是好事。

剛剛看的是百分比，接下來我們直接看看絕對數字，確實也是這樣。上圖是近兩年台泥的生產量值，綠匡包含水泥、預拌混凝土，我們看產量就好，水泥及熟料從5,047.9萬噸衰退到4,208.2萬噸，其實我去看了前一年度也是衰退，換言之，台泥本業確實隨著不動產景氣及大陸市況而衰退。但再看到紅匡關於儲能、綠電事業體，明顯爆發中，電池相關的產量從2021年2.9萬組成長到6.8萬組，而電力資源收入是在2022年才首度出現，這是儲能相關事業體的貢獻。所以如果從這幾年的變化來看，台泥本業確實一直在走下波，但綠能事業體的營收貢獻逐年放大，因此營收並未出現衰退。

台泥2023年是什麼狀況？

接下來直接看最新財報狀況，打開台泥2023年第一季的綜合損益表，營業利益依舊沒什麼長進，還是只有1%而已，但我們也很清楚，台泥本業就是賣水泥跟混凝土，產業週期還在走弱中，加上中國經濟也沒出現解封後該有的復甦潮，這樣你說，本業怎麼可能成長？不過2023年第一季EPS繳出0.2元，相較2022年同期是持平表現，並未出現衰退。

這時候焦點還是要回到轉投資研究才行，直接看我在損益表匡起來之處，有沒有發現採用「權益法認列之關係企業及合資損益份額」大爆發？這邊說明一下，權益法就是指公司打算長期持有的公司，所以會認列這些轉投資的損益貢獻，這項目在2022年第一季只有6.22億元，結果2023年第一季居然爆發到10.05億，這真的厲害。另外利息收入就不用多說，受惠升息循環而已，銀行裡面的錢都沒變，利息從2022年第一季3.72億元成長到2023年第一季的7.42億元，雖然我們說這沒什麼，但從這一點你就可以看到台泥的帳上本金有多粗！不然怎麼有能力靠升息就多賺四億的利息，也難怪有辦法持續轉投資綠能事業或去歐洲併購公司。

在確認轉投資受益之後，接下來我進一步翻閱財報，你就不用看了，裡面幾百頁，轉投資公司也密密麻麻，反正最主要的獲利金雞母我抓出來了，就是Cimpor Global Holdings B.V.這家大型投資控股，其實這就是2019年台泥所吃下來的歐洲企業啦，目前持股四成，這集團是葡萄牙最大的水泥、混凝土公司，目前版圖擴張到荷蘭、土耳其、羅馬尼亞、科特迪瓦、喀麥隆、維德角等國家，維德角就是在西非的營運據點，所以這家公司也跨足到非洲的基礎建設。所以換句話來說，Cimpor其實就是「歐洲版」的台泥啦！接著再看到紅匡的綜合損益，這家公司2022年第一季繳出1.02億的綜合損益，結果2023年第一季居然大爆發，直接衝到30.49億元，整整成長將近30倍之多，這真的很誇張，難道是歐洲經濟大起飛嗎？還是非洲終於因為黑豹崛起？其實都不是啦，真正的原因是土耳其子公司Oyak Cimento A.S.認列獲利暴衝，因為當地通膨率超過100%以上，將獲利貨幣換算認列而爆發，換句話來說，這並不是常態利多，只是通膨及匯率而產生出來的匯差。

剛好這家公司在土耳其有上市，我就另外抓出公司股價給你看，從這個熱度你就知道股票真的會通膨對吧？當通膨加劇到100%，這家公司股價居然也上漲超過100%，從每股20元土耳其里拉翻倍到40元以上，三月還衝上50元，當Cimpor受惠轉投資公司市值成長而認列獲利時，自然也讓台泥吃到轉投資的合資獲利囉。簡單一點來說，台泥長期持有Cimpor，而Cimpor旗下又長期持有Oyak Cimento A.S.，所以對台泥來說，算是享受資本利得而帶動轉投資獲利爆發。

說到轉投資最重要的部門，對目前的台泥來說依舊是電力部門，事業體的持續虧損，也造成整體獲利衰退的壓力更大。稍微前情提要一下，過去幾年因為國際煤炭大漲的緣故，導致和平電廠虧損連連，因為台電跟電廠購電的能源費率一直低於行情，加上成本大增，所以這也拖累了台泥整體的獲利，畢竟水泥本業都衰退了，而轉投資的綠能事業體也不可能立竿見影馬上貢獻獲利，當然就會一直衰退。不過好消息是，和平電廠在2022年底又跟台電重新簽合約並漲價反映煤炭成本，換句話來說，2023年獲利就有機會轉虧為盈。不過打開2023年第一季季報來看，電力及能源部門依舊是虧損狀態，不過好消息是，2022年第一季部門損益虧損了10.84億，但2023年同期已經收斂到9.68億元，這虧損確實可以看到漲價的效益慢慢浮現。

看到中國目前動力煤期貨報價，其實漲價潮就出現在2022年底，來到2023年之後，報價居然就平躺在地上，不知道政府當局是否控制物價，又或是復甦狀況確實不妙，當市場煤炭需求量不足也很難堆高報價向上，但這對和平電廠當然就是好事，因為2022年底重新跟台電議價之後，已經把煤炭成本調漲到報價中，來到2023年報價又從高點每噸1000元人民幣掉到800元，報價打八折當然就能降低營運壓力。只要和平電廠把高價煤炭燒光之後，後面進口相對便宜的煤炭，是不是就能有效降低營運成本了呢？

和平電廠也確實如我說的，2023年第一季的稅前盈餘都還是賠錢，不過進入四月就開始轉虧為盈，我說的就是上圖紅匡。和平電廠在2023年四月的單月稅前盈餘繳出4.33億元，這是非常難得一見的轉虧為盈，因為上次單月稅前盈餘為正數已經要回溯到2021年了...而前四月的累積稅前盈餘同樣由虧轉盈，繳出8,130.9萬元的佳績。接下來即將公布五月份的收支狀況，假設延續四月份的氣勢繳出獲利，甚至到六月都是如此（我想機率不小），那麼台泥2023年第二季的「電力及能源部門」或許就有機會持續收斂虧損，季報就值得期待囉！

回到我開頭提到的，接下來影響台泥獲利的關鍵金雞母，還是要看和平電力公司何時能收斂虧損，甚至是轉虧為盈，這在2023年四月已經出現一個好的開始，而不是什麼歐洲轉投資Cimpor，也不是這幾年才切入的綠能事業體或NHOA。給個結論，電力部門轉虧為盈是近期的觀戰重點，而綠能則是要利用目前滿手現金積極佈局，才能拼到未來幾年的獲利。至於水泥本業就不必太強求了，加上未來的獲利比重持續降低，只要等到景氣重返多頭，自然就獲利了（笑）。

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