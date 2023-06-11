正新攻電動車胎 業績衝

電動車快速發展，成為輪胎業新市場。輪胎大廠正新指出，正新發展耐磨、節能車胎，鎖定特斯拉Model Y與3售後服務市場。隨電動車市場成長，不只是特斯拉，還有更多電動車款將挹注正新營業規模，帶動整體營收。

正新指出，今年第1季正新輪胎成為BMW 1系列落地胎供應廠，事實上正新已與BMW維持相當穩定關係，包括BMW第一台電動機車車胎就是使用正新馬吉斯輪胎，很多BMW的測試都使用正新的產品，並在正新測試。

正新也是台灣兩家主要電動機車輪胎供應廠，顯示正新可以滿足電動車對輪胎省油、耐磨、壽命長的需求。

正新供應電動車車胎並全力搶攻大陸市場為，積極研發新產品。正新指出，大陸電動車產品開發速度相當快，也與多家組車廠合作開發中，例如小鵬就是正新合作對象，比亞迪也是正新發展對象，這也都對正新未來在電動車市場發展有正面效果。

此外，台灣電動巴士正由成運與華德動能偕台灣供應鏈積極投入中，預期未來也將帶動輪胎市場需求。

建大也指出，美國市場需求快速增溫，去年底建大越南產線日產3,000條都嫌太多，隨輸往北美汽車輪胎快速增溫，今年4月已回升至疫情前水準，並在5月創下歷史新高突破1.3萬條新高。預期今年建大整體營業規模可望維持去年高水準。

去年第4季航運塞港問題解決，輪胎業客戶端庫存水位拉到極高，需求急凍，營運慘淡，但隨庫存去化，今年明顯好轉，業績一季比一季好。