航太族群再點火 亞航爆量逾3萬張攻漲停 股價創5年新高

受惠於飛機引擎零組件、結構件及起落架零組件需求持續提升，加上台美國防產業擴大合作，帶動航太相關概念股走強，其中亞航（2630）帶量強攻漲停，創下5年來新高；長榮航太（2645）、寶一（8222）、千附精密（6829）盤中漲幅逾2%，漢翔（2634）同樣呈現上漲趨勢。

亞航於昨日股東會表示，將跨足生產光纖陀螺儀（FOG），預定明年2月投產，首年生產500顆，估計年產值達15億元，未來營收可望大幅增長。

且受惠疫情解封，航空業營運快速成長，亞航去年第三季起，陸續接獲國外航空公司詢問棚廠及C檢，或大檢報價，第四季進廠維修；亞航去年維修飛機總架次，增加至60架次，但仍低於疫情前2019年的100架，但亞航估明年可恢復至疫情前水準。

漢翔高教機預計2023至2026年將陸續交機，也宣布與美國GE公司簽定發動機零組件十年長約訂單，主要標的為LEAP系列發動機核心組合件，使用於空中巴士（Airbus）A320Neo及波音B737 MAX等機型，金額約350億元，且契約於執行期間，可以依照物價談判調升價格。

長榮航太第一季營收33.13億元，營業毛利5.44億元，年增率21.05%。營業利益3.56億元，稅前淨利3.74億元，稅後純益2.99億元，每股盈餘0.84元；長榮航太主要有兩大事業體，分別為維修業務跟製造事業體，其中，維修業務主要成長動能來自國際的業務，解封後的民航機需求及客機維保商機。