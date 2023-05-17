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存金融股月領2萬選誰CP值最高？ 他：「第一金」EPS成長率今年唯一正成長

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
第一金（2892）。圖/資料照片
第一金（2892）。圖/資料照片

14家金控配息全出爐，有3家金控配息掛蛋。在大環境不好的前提下，還是有金控配出高息，而14家金控，如果月領2萬元的話要存多少張，選擇哪一檔的CP值最高？

Youtube頻道《棒棒的理財失控週記》分享，答案是富邦金，本金壓在400萬以下（5/12收盤價計算）；而500萬以下的則有台新金永豐金、第一金和合庫金

以下為影音內容：

富邦金2022年底宣布 正式合併日盛金

依據金融控股公司法第18條規範，規劃將以富邦金控為存續公司吸收合併日盛金控，而後進行盛證券及富邦證券合併、日盛銀行及台北富邦銀行合併。2023年上半年整併後，有望擴大整體業務規模，提升財富管理、證券經紀、融資券業務等各項業務市占率。

14家金控 股利政策、殖利率 營收表現、主要業務内容

近10年的EPS分布可以發現，2022年獲利前三名為富邦金、國泰金和元大金；兆豐金和中信金原本在前三年都是名列前茅排名在第4、5，但2023年竟被元大金和第一金這兩家殺出，擠下墜馬。

純粹就營收的排行來看不準，從EPS成長率就可以窺知每年是否穩定成長，或暴漲還暴跌。

2023年第一金以黑馬之姿奪冠，也是14家中唯一正成長，有2.63％，其次稍微小跌的華南金、永豐金和合庫金，其他的金控都慘不忍睹

富邦金、國泰金和新光金2022年成長率前三，2023年卻成為墊底。扣除去年大環境影響，元大金近5年都成長。

從近10年發放的股利來看：

四大官股金控年年穩定發放股利，扣除2023年股利，近五年逐年成長的有富邦金、國泰金、元大金、永豐金。

2023年國票金、開發金和新光金掛蛋；新光金更是在2016年也出現沒配息的紀錄。

就近5年的股利政策來看：

歷年都有配發股票的有華南金、玉山金、元大金、台新金、第一金和合庫金。

由配現金轉配股的有富邦金、兆豐金和永豐金。

以10年發放率來看，四大官股金控發放較民營金控大方：民營金控中以國票金最大方，但2023年0發放，其次為台新金。國泰金和富邦金為小氣雙摳；歷年發放率都不高。

10年平均殖利率以永豐金最高、其次為台新金。

但近5年所有金控殖利率越來越低，代表股價明顯成長，造成CP值下降。

14家金控 短中長期的績效表現

今年以來的績效以華南金和新光金表現最差，台新金表現最好，其次為兆豐金，第一金和合庫金短中長期都很好。

值得注意的是，第一金和合庫金，無論是短期和中長期的績效都表現很好。

14家金控月領2萬元 分別需要幾張？哪檔CP最高？

因為部分金控股利政策有配發股票，採保守估價法，回推股價時將採用近5年以來，平均最低價進行換算。

就5/12收盤價換算，月領2萬元CP值最高的是富邦金（400萬以下）；500萬以下的有台新金、 永豐金、第一金和合庫金

個人持有研究心得

絕對不會考慮也不適合存股的是新光金；殖利率低，股價表現不穩定，近10年有2次沒配息記錄

年均殖利率若不到5％，倒不如考慮高股息ETF；存股族在乎的穩定配息若越來越少，投資其他標的也是種選擇。

長期存股者，以配有配股票股利的金控為優先，配有股票股利張數才能累積，也能伴隨股價成長賺到價差

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，未經同意禁止取用轉載。

2892第一金 2881富邦金 新光金 金融股 股利 合庫金 永豐金 台新金

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