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新光金（2888）成唯一虧損金控公司 網轟「只會爭產」：整批人都該換掉

聯合新聞網／ 綜合報導
新光金（2888）首季爆虧90億元。圖／聯合報系資料照片
新光金（2888）首季爆虧90億元。圖／聯合報系資料照片

新光金（2888）首季爆虧90億元，金管會主委黃天牧11日坦言，已經約談了新光金了解狀況。PTT網友認為，「新光金是金控唯一虧損的公司，下半年預計還會增資，今年改選很刺激」。投資人怒批「整批人都需要換掉，能玩到賠錢也是不簡單」。

立委林楚茵11日在財委會上指出，新光金是14家金控唯一虧損公司，如今更面臨股權爭奪戰，要求金管會應該特別監管，避免股東及員工權益受到侵害。新光金3月底公告要增資20億股，但因新光金目前股價僅8元，若依目前市價估算，僅能增資160億元。

一名網友在PTT發文表示，「新光金是金控唯一虧損的公司，連立委都關切、主委也約談喝咖啡了，下半年預計還會增資，今年改選很刺激」。

其他網友則留言「不可能增資完成，那可轉債爛得跟什麼一樣，除非是吳家老大自願全數認購」、「真的很厲害耶，這家公司只有女人間的吵架、兄弟間的爭搶股權，吳火獅的後人真的有夠廢」、「爛到被約談，會倒嗎？」

還有人留言「繼續覺得自己經營得很好，別人都是想奪權」、「當初買htc買在1千多，表示這家公司問題不小....然後也沒聽說有人有事，我猜測下這決策的人是姓吳」、「什麼招都試過了有沒有試著把自己換掉？」、「為什麼開銀行可以開到賠錢啊？」

PTT 新光金 金管會 金融股

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