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首季財報亮眼 每股稅前盈餘逾5元 冠星-KY股價攻頂

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

冠星-KY（4439）公布第1季自結稅前盈餘2.02億元，年增23%，每股稅前盈餘5.37元，較上季增加181%，創歷史新高，激勵開盤股價跳空漲停，早盤成功鎖在漲停價位。

冠星-KY表示，受惠原物料價格下降、銷售單價提高，毛利率明顯增加，另人民幣兌換率持續偏低，中國生產出口部份，對相對成本也減低；此外，第1季柬埔寨生產部份，營收佔比約80%，設備傢動率高、單位生產成本下降，帶動整體毛利率上升，史上季獲利創下上市以來新高。

展望後市，冠星-KY表示，客戶庫存去化持續進行中，估第2季與第1季持平，整體上半年因去年同期基期較高的關係，所以仍將呈現年減狀態。目前客戶去化情況看起來較為好轉，庫存去化應會在第2季底至第3季中落底，最終要觀察終端銷售力道回升情況及全球景氣復情況。

至於下半年訂單要到第2季下旬才會較為明朗，第3季可望降低年減幅度，第4季則對比同期有望轉正，不過，下半年因原物料下跌使ASP下降，將影響營收表現。

在越南建廠計畫方面，產房規劃為一次性建置兩期廠房，預計第2季進駐機台，並於第4季初步投產，初期投產量每月約100萬磅水準，法人估，可望推升冠星-KY自有產能增長約三成水準，總產能增加達10-12%，屆時自有產能發貨量有望達七成水準。

毛利率

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