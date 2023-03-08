金融股用「資本公積」穩定配息不好嗎？ 專家解析：是你自己的錢！

金融股是許多存股族的心頭肉，看準的就是股價穩、配息穩、重點是股價也很小資，買起來不會太有負擔。然而2022年股債雙殺、還有防疫險理賠的問題，14家金控眼看只剩第一金（2892）一家維持獲利正成長，其餘全數衰退，不僅股價跌，小股民也開始擔心配息縮水。

為了安股民心，有些金控打算拿「資本公積」出來配息，原本持反對態度的金管會現在也放行了！但又有人說資本公積」配息是吃老本，到底資本公積是什麼呢？

一般來說「息」的來源主要有3個：最簡單也可以說最健康的是從當年公司賺的錢裡面撥出來和股東分享。再來也會從保留盈餘和資本公積裡面來配。

先看「保留盈餘」，這很簡單，就是以前公司賺的錢，只是當年度沒有分配給股東被保留下來，一般來說公司累積這些資金，會用來擴大公司規模或再投資使用。

「資本公積」則是來自非獲利的各種資本，其中又以「股本溢價」為資本公積的主要來源。我知道大家一定覺得很文言文，直接舉個例子：

假設A公司發行新股，認購價是50元，增資1億股，合計會增資50億元。但是台灣制度，股票面額是10元，1億股就是10億元，50億減10億，當中落差的40億元，會計上就會被記錄在資產負債表中的資本公積項目。

除了股本溢價，另外像是公司資產重新估價增加的價值，或是賣掉固定資產的收益…等等都會被記載在這項目中。

有些人可能會覺得，公司的資本公積越高，當公司營運狀況不好的年度，就能先用這項目來配息，維持穩定的股息數字很不錯。但事實上，資本公積，它骨子裡就只是會計上用來記錄、釐清帳目的方式。說穿了，那是你認購股票時交出去的錢，是你自己的錢！

一間適合存股的公司，必須每年都能持續賺錢，用每年賺的獲利來配現金股利，才比較健康。如果長期用資本公積來配息，可能代表這間公司營運有問題，無法從盈餘裡來分配資金，亮麗配息數字的背後，可能有吃老本的隱憂。

我們繼續以存股族也很愛的電信三雄：中華電（2412）、台灣大（3045）和遠傳（4904）來討論。三雄最吸引人的是股利高，配息也穩定。沒錯！如果單就每年配出來的數字來說三雄數字都很平穩，不會忽高忽低，但如果我們把前面學的資本公積概念套進來看，大家會發現，只有中華電每年是拿當年度賺的錢出來配息，台灣大和遠傳的配息結構中，資本公積其實都扮有重要角色，尤其遠傳，過去10年，有9次都採用資本公積配息。

現在有沒有驚覺，原來都是配息，但息從哪裡來其實很重要！大家可以在goodinfo網站或是手機看盤軟體點歷年股利裡找到配息結構資訊。希望大家在選擇存股標的時，除了要注意是息配的高不高、穩不穩之外，是不是長年都靠資本公積配息，也要注意！畢竟，老本總有吃完的一天，配息應該是來自最新的盈餘，才比較健康喔！

◎本文內容獲 葉芷娟 授權轉載，原文：高股息的秘密…為什麼資本公積配息是吃老本？