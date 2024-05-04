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ETN趨勢導航／元大金融配息N漲4.56%

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
追蹤台股標的ETN本周績效前五名 圖／經濟日報提供
追蹤台股標的ETN本周績效前五名 圖／經濟日報提供

台股受惠美科技財報多優於預期，以及美聯準會（Fed）釋出下半年不再升息指引，本周重登月線關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，元大金融配息N（020036）單周上漲4.56%，拔得頭籌。

美股本周持續受大型科技股財報，以及Fed利率決策會議等因素牽制，所幸Fed主席鮑爾強調下一步行動「不太可能」是升息，提振市場信心，統計集中市場單周漲209點或1.04%，櫃買市場周線漲4.63點或1.88%，兩市同步連二紅。

追蹤台股標的為主的26檔ETN中，超過五成打敗兩市大盤，前段班以高股息、半導體、櫃買等相關特色為主，前三依序為元大金融配息N、元大金融高股息N、兆豐半導體氣候N，漲幅分別為4.56%、3.92%、3.50%。

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