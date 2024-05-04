ETN趨勢導航／元大金融配息N漲4.56%

觀察近周盤勢，市場聚焦美經濟就業數據及聯準會政策，聯準會最後決策利率按兵不動，雖無降息，但會後聲明也緩解市場對升息的擔憂，同時也對美國經濟與就業表現給予正面評價；台股雖也受美股影響走勢震盪，但整周來看持續走高，且包括電子、金融與傳產等族群都有表現。

2024-05-04 03:00