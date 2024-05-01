電動車族群領漲抗跌 小米電動車SU7 「台廠受惠股」前景樂

台股盤面近來雖進入震盪整理格局，個股股價多起起伏伏，其中汽車、電動車族群相對抗跌，多檔個股如怡利電（2497）、車王電、康普、美琪瑪等周二（30日）甚至攻上漲停作收，亮眼的表現躍居市場熱議的焦點。

台股周二開高震盪、尾盤急殺收黑K棒，汽車、電動車相關概念股，包括高力、康普、美琪瑪、長園科、怡利電、車王電等紛紛鎖上漲停板，朋程、胡連盤中皆有所表現，終場收平盤，智伸科、麗清、順德、大聯大等多檔個股收紅，湧入買盤進場。

在節能減碳的全球趨勢下，電動車產業已成為發展潮流之一。華為數字能源總裁侯金龍，在2024電動汽車閃充技術峰會中預測，未來10年中國大陸電動汽車保有量將會產生10倍的增長，將帶來8倍充電量的需求，華為今年制定目標為至少在全國範圍內完成10萬座超充樁的建設。

值得注意的是，小米純電動車SU7也於今年三月底正式亮相，小米也成為全球第一家成功自主研發、製造電動車的手機公司。小米創辦人雷軍，更將旗下SU7與特斯拉Model 3進行對比，聲稱小米SU7的跑速比保時捷純電動車Taycan Turbo還快。

在台廠受惠股方面，法人分析，鴻海在車用領域布局廣泛，包含EV零組件、充電樁、智慧座艙與電動車等，其中小米SU7所採用ZF集團的CDC避震器，使鴻海間接受惠。

胡連大陸營收占比接近八成，主要客戶為吉力、⻑安、上海特斯拉超級工廠、比亞迪、奇瑞、上汽，預期胡連也將切入小米供應鏈；朋程亞洲營收占比46%，伴隨著大陸政策推動，預期2024年大陸電動車銷量將成⻑三成。