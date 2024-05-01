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金管會證實台股落入「窄基指數」 美系資金最快7月29日禁止交易台指期
台積電（2330）在台股續上演「一個人武林」，金管會昨（30）日證實，因台積電個股占台股指數權重逾三成已達46天，使台股加權指數落入美國「窄基指數」定義，美系外資在三個月後、推估最快7月29日起，將禁止交易台指期貨。
證期局副局長黃厚銘強調，一、目前境內美系外資投資人占台指期僅0.7%，影響不大，二、美系外資仍可透過集團境外子公司來投資台指期，三、期交所也會積極拜會外資，爭取外資來參與交易。
依美國商品交易法（CEA）規定，取得美國商品交易委員會（CFTC）交易許可的海外廣基指數期貨，若單一成分股占指數權重，連續三個月中、有超過45個交易日逾三成，就會被認定為「窄基指數期貨」並撤銷交易許可，並給三個月過渡期。
台指期貨是取得CFTC交易許可，可銷售給美系外資。黃厚銘說，從2月15日到4月29日止，台積電單一個股占台股大盤權重已累積46個交易日超過三成，等於台指期已符合「窄基指數」定義。
期交所將通知美國CFTC，並等美方回覆確切撤銷交易許可日期後，期交所將通知期貨商採取因應措施。依照時程推估，最快7月29日大小台指期貨將禁止美系外資交易。未來台積電若降到三成以下，期交所還要再去重新申請恢復為廣基指數期貨。
黃厚銘說，以2023年底期交所統計，台灣的外資交易人中，九成都來自新加坡、香港和英國，境內美系外資僅占0.7%，且美系外資仍可以透過集團境外子公司，如新加坡、香港等來投資。
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