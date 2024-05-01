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多頭總司令看後市 張錫：台股Q4仍有高點

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股今年前四月累計上漲13.7%，4月行情趨於震盪，展望台股後市，被稱作台股多頭總司令的國泰投信董事長張錫昨（30）日表示，預期短期台股在2萬點附近震盪，要留意第1季財報公布情形，看好第4季台股還有高點可期。

張錫表示，台股最近一度回測季線逼近19,000點，不過在基本面有長線AI保護短線、資金面充足下，又快速反彈重回2萬點。

預期接下來應會在2萬點上下盤整一段時間，因上半年還有清庫存壓力，且短期還是會受到戰爭、延後降息、美國大企業財報發布等各種因素干擾，短線拉回是合理走勢。

不過下跌空間也不大，因台股長期基本面佳，尤其在AI、半導體先進製程具關鍵領導地位，加上等待低接資金不少，盤勢偏向整理。題材面可留意COMPUTEX展等，不預期會有大利多出現，股市將靜待下一個動能、基本面跟上來。

過往台股基本面素來呈現第2季淡季、第3季拉貨旺季、第4季則是前高後低；預期今年會不太一樣，基本面會漸入佳境，第2季淡季不淡、第3季反而會受到蘋果拉貨沒過往那麼強的影響，不過第4季會優於過往。

看好第4季行情不僅是反應基本面，還有市場對明年展望預期及聯準會啟動降息循環等三大利多，隨製造業景氣逐漸回升，台股應會越站越穩，下半年可望比上半年更好，指數有機會再創新高，不必對高點預設立場。

針對聯準會利率政策，張錫指出，原先預估今年會降息3碼，但因通膨仍強，目前下修至降息1-2碼，並預期8-9月開始啟動降息循環，且不認為會再升息。屆時美元可望轉弱，有利台股資金行情。

針對AI趨勢，張錫認為，去年開始做夢，今年受限於產能不足，只是在熱身階段；隨AI產能陸續開出，明年進入AI主戰場的主升段，建議可靜下來研究，檢視公司基本面、競爭力、財報、AI占比等，第2-3季若有拉回可以逢低承接，第4季要積極布局，其中AI仍然是主軸。

AI 台股 基本面

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