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2023年公司治理評鑑結果公告 上市、上櫃組排名前5%各為48家及38家

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，第十屆（2023年度）公司治理評鑑之評核工作業已完成，共有952家上市公司及754家上櫃公司受評，合計1,706家。依得分情形，區分為前5%、6%至20%、21%至35%、36%至50%、51%至65%、66%至80%，及81%至100%等七個級距，分別公告上市、上櫃受評公司的評鑑結果。

為利外界了解受評公司在其所屬產業之表現，另將「金融保險類（共42家）」、「市值100億元以上之電子類（共272家）」、「市值100億元以上之非金融電子類（共263家）」及「市值50億元以上至100億元類別（共313家）」等四大類分組，採上市櫃公司混合排名，各組依得分情形分級距公告名單；此外，為鼓勵表現較佳的小型上市櫃公司，這屆增加公布「市值未達50億元類別（共816家）」的排序，亦採上市櫃公司混合排名，依得分情形分級距公告名單，以利外界了解受評公司在其所屬產業及相似市值規模群組中的表現。

透過各屆指標內涵及相關法規推動，已逐步導引企業採用各項良善的公司治理措施，2023年度上市櫃公司有多項統計數據皆持續進步，例如：2月底前申報年度財務報告的公司家數為337家，較2022年增加32%；5月底前召開股東常會之公司家數為536家，較2022年增加26%；編製永續報告書的家數為896家，較去年成長31%。除量化指標外，評鑑系統亦持續透過強化質化要求、增加給分差異化及問卷發送蒐集意見等，鼓勵企業在建立治理制度後，重視實踐與落實，並適當揭露相關績效表現。

證交所與櫃買中心預計於6月舉辦頒獎典禮，表揚上市、上櫃組排名前5%（上市、上櫃公司家數分別為48家及38家）及「市值50億元以上至100億元類別」排名前5%之公司（上市、上櫃公司家數分別為9家及7家），另亦增加表揚「市值未達50億元類別」排名前1%之公司（上市、上櫃公司家數分別為5家及3家）及本屆進步最多級距之上市櫃公司（上市、上櫃公司家數分別為1家及2家），以進一步推動上市櫃公司積極提升公司治理。

第十屆評鑑結果公布於公司治理中心及證基會網站，連結網址如下：

公司治理中心（https://cgc.twse.com.tw/evaluationCorp/listCh）

證基會（https://webline.sfi.org.tw/CGE/index.asp）

櫃買中心

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