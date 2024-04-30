非投資級債券基金單周迎來資金淨流入 動能轉強

美國最新通膨數據使市場對聯準會降息預期再度調整，美債殖利率走升，債市表現漲跌互見。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周包括投資級債與新興市場債券基金雙雙呈現資金淨流出，非投資級債券基金則是迎來資金淨流入，為主要債券基金市場中動能較強者。

安聯投信表示， 市場情緒指標美國10年期公債殖利率過去一周震盪走高，不過終場時有所回落，僅微幅上升約4個基點收在4.66%左右。觀察全球主要債券資產，政府與通膨連結相關債券過去一周有所走跌，其餘債券資產則多收紅，其中又以美國非投資級債與可轉債指數為單周漲幅較明顯者。

安聯投信表示，2024年美債殖利率走揚，強勁的經濟數據使市場持續修正降息預期。從殖利率曲線來看，2023年底的美債殖利率曲線對比2022年底出現陡峭化，不過10年期美債幾乎沒有太大變化，不過近期因持續公布的經濟數據優於預期，殖利率曲線包括反聯準會貨幣政策預期的短端、以及評估景氣強弱與通膨預期的長端皆較2022與2023年底上彈。

安聯投信表示，展望利率政策，聯準會後續的降息步調將視核心通膨下降速度而定，而目前通膨未達目標、勞動市場也穩健，聯準會應無理由加快降息。從聯準會上次會議點陣圖來看，2024年有望調降基準利率3碼，但聯準會應也會持續觀望就業與通膨狀況，包括降息或縮減量化寬緊縮規模都是選項。

在債券投資上，安聯投信表示，觀察當前狀況，預估美歐央行降息時間點或會落在年中之後，且因利率隨著市場對降息預期調整有所上揚，故也可在利率走高之際增加對收益率較佳的信用債的關注，並降低現金水位，以收益率來累積債券投資的報酬。不過因金融市場表現會受到貨幣政策影響持續波動，可視市場信心與債券評價動態調整部位，或也可利用短年期債券來降低潛在風險，管理波動度。