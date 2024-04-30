台股三資狂敲電金傳全漲 大盤拚月線連三紅

台股昨（29）日在三大法人聯手大買423億元下，由台積電（2330）、鴻海（2317）等電子權值股領軍，電金傳百花齊放，指數開高走高收最高，終場大漲375點收在20,495點，回補前波跳空缺口，並收復月線，4月月線也黑翻紅，今天力拚月線連三紅。

綜合華南投顧董事長儲祥生、台新投顧副總經理黃文清的看法，加權指數已接近前波套牢賣壓區，可能會趨於震盪整理；後續應留意美股走勢、聯準會利率決策會議，以及亞馬遜、超微、美超微、高通、蘋果等科技巨擘財報。

台股觀盤重點 圖／經濟日報提供

台北股匯市昨日同步走升，新台幣兌美元由貶翻升，收32.558元，升0.2分；台股則大漲1.8%，在亞洲主要股市中，漲幅僅次於深圳股市的2.2%，表現亮眼。

台股因美股四大指數上周五全面上漲帶動，加權指數以跳空上漲115點開出，電子股由AI概念股領漲，台積電終場上漲13元收在795元，收復月線，電子指數上漲1.6%。不過，電子股成交資金占比53%相對低檔，部分資金轉向傳產、金融股，除機電電纜股收黑外，其他類股全面走揚，金融指數上漲3.3%、改寫二年來高點，營建指數收近24年高點，大盤成交量4,287億元。

三大法人昨天共買超423.5億元，其中外資大買342.5億元，連二買累計金額547.6億元，累計今年來賣超縮減至146.2億元，惟外資昨期貨淨空單仍增加1,153口至15,041口，期現貨並未同步偏多；投信買超39.8億元，連12買累計394.5億元；自營商買超41.1億元，連二買累計72億元。

八大公股行庫逢高調節57.6億元，為連二賣，賣超中信金、新光金、中石化、臺企銀、開發金等個股。

儲祥生、黃文清認為，推升台股最重要的主流還是AI，如果輝達跟超微財報有好消息，有望再推升AI股業績、股價，因此AI主流股如有回檔，IP、伺服器相關可留意。至於美國聯準會的利率決策會議，預估不會有太好的消息，但美股韌性強，只要不大幅修正，台股也能維持高檔。