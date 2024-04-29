去年財報「無保留意見」、完成申報 冠軍建材5月2日恢復交易

冠軍建材（1806）4月26日已重編2023年年報，且會計師之查核報告書已出具「無保留意見」，去年財務報告書已完成重新公告申報作業；冠軍建材29日指出，原列為變更交易方法原因已消滅，且無其他應列為變更交易方法之情事，證交所已公告自本周四、5月2日起，將恢復普通交易。

冠軍建材3月29日因業外轉投資的海鷗冠軍未能及時交出財務資料，以致會計師在2023年年報的查核報告書上出具保留意見，本（4）月2日被打入全額交割股；24日取得業外轉投資的海鷗冠軍在2023年的財務資料，並已經會計師執行分析性程序及訪談海鷗冠軍主要管理階層取得足夠及適切的查核證據。

會計師對冠軍建材及其子公司在2023年重編後合併財務報告所表示之意見已予更新；並對冠軍建材重編後2023年及2022年之個體財務報告，分別出具「無保留意見加其他事項段落及無保留意見之查核報告」在案，備供參考；29日冠軍建材已完成去年財務報告書重新公告申報作業，並將自本周四、5月2日起，將恢復普通交易。