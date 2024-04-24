特斯拉擬提前推平價車款 概念股收漲表態

電動車大廠特斯拉（Tesla）今天公布財報低於市場預期，不過宣布加速推出更實惠平價的車種，以及電動皮卡車產能爬坡順利，激勵台股概念股和大、貿聯-KY、健策、鴻海等收漲。

特斯拉今天公布第1季財報，單季營收年減9%至213.01億美元；獲利15.36億美元，年減48%，每股純益0.45美元，低於去年第4季0.71美元和去年同期0.85美元。特斯拉第1季毛利率17.4%和營益率5.5%，均低於去年同期。

法人指出，這是特斯拉從2020年第2季以來首次營收衰退，連續3季營收和獲利不如市場預期。

展望今年營運，特斯拉預期今年電動車銷售量成長率，將顯著低於2023年水準；特斯拉團隊正加速推出新車款，時程會比原先預期在2025年下半年提前，新車款包括更實惠平價的車種。市場預期最快今年底、甚至2025年初，特斯拉平價新車款有機會在市場推出。

在電動皮卡車Cybertruck產能進展方面，特斯拉指出，美國德州超級工廠（Gigafactory）產能爬坡順利，4月就生產超過1000輛。

台股特斯拉概念股今天漲多於跌，汽車傳動系統製造廠和大漲4.74%收55.2元，電源管理線束和充電裝置供應商貿聯-KY收235.5元漲3.74%，散熱模組健策收943元大漲8.89%，車用二極體廠朋程收186元漲6.29%，鴻海大漲8.33%收156元。

法人分析，鴻海集團持續切入特斯拉供應鏈，其中轉投資群創提供特斯拉車用顯示面板，旗下鴻騰切入特斯拉充電纜線控制保護裝置；鴻海集團製造的輕金屬材料，也切入特斯拉供應鏈。