台股反彈急又快 44檔攻漲停、高價股重回15千金

台股今天開高走高，集中市場終場大漲532.46點，收在20131.74點，以4天時間成功收復2萬點大關，包括聯發科、鈊象、弘塑等3檔高價股重返千元俱樂部，千金股回到15檔。

此外，在輝達（NVIDIA）股價反彈及台股資金快速回流下，今天台股有44檔個股攻上漲停，其中包括AI伺服器的廣達，散熱雙雄奇鋐、雙鴻、泰碩、高力，以及從事AI視覺軟體的所羅門等，大部分和AI有關。

群益投顧副總裁曾炎裕觀察，上週台積電公布財報，表現其實還不錯，卻引發股價大跌；相較之下，特斯拉（Tesla）週二美股盤後公布第1季營收大降9%，表現並不理想，股價卻利空出盡，盤後股價大漲超過10%，顯示市場氣氛轉變。

隨著中東戰事稍微和緩，接下來觀察重點回到美股財報，美國科技7雄除了特斯拉昨天已公布財報，今晚輪到Meta，接著週四微軟、Alphabet豋場，下週則由蘋果、亞馬遜接棒，5月22日輝達壓軸。美股相關財報表現，將牽動國內相關概念股後續走勢。