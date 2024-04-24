快訊

校長上班逛菜市場？ 撞見家長遭問地震災情竟回「還沒進校」

獨／南機場震災戶怨救助金「看得見吃不到」 北市府曝原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股反彈急又快 44檔攻漲停、高價股重回15千金

中央社／ 台北24日電
台股示意圖。（中央社）
台股示意圖。（中央社）

台股今天開高走高，集中市場終場大漲532.46點，收在20131.74點，以4天時間成功收復2萬點大關，包括聯發科、鈊象、弘塑等3檔高價股重返千元俱樂部，千金股回到15檔。

此外，在輝達（NVIDIA）股價反彈及台股資金快速回流下，今天台股有44檔個股攻上漲停，其中包括AI伺服器的廣達，散熱雙雄奇鋐、雙鴻、泰碩、高力，以及從事AI視覺軟體的所羅門等，大部分和AI有關。

群益投顧副總裁曾炎裕觀察，上週台積電公布財報，表現其實還不錯，卻引發股價大跌；相較之下，特斯拉（Tesla）週二美股盤後公布第1季營收大降9%，表現並不理想，股價卻利空出盡，盤後股價大漲超過10%，顯示市場氣氛轉變。

隨著中東戰事稍微和緩，接下來觀察重點回到美股財報，美國科技7雄除了特斯拉昨天已公布財報，今晚輪到Meta，接著週四微軟、Alphabet豋場，下週則由蘋果、亞馬遜接棒，5月22日輝達壓軸。美股相關財報表現，將牽動國內相關概念股後續走勢。

台股 財報

延伸閱讀

專注規劃無人計程車產品！特斯拉明年下半年前還要推平價車款

特斯拉財報不如預期、股價卻反彈逾10% 陸行之提六大觀察重點

特斯拉開鍘全球10%人力第一波！下月裁員德、加2州逾6000人

特斯拉人形機器人何時上市？馬斯克說最快明年底

相關新聞

3月證券劃撥存款首破3.5兆元刷新高 央行示警：4月這三因素拖累股市

散戶大軍聚集股市最前線。中央銀行24日公布3月金融情況，散戶對台股的信心指標—證券劃撥存款餘額衝至3兆5,126億元，首...

台股反彈急又快 44檔攻漲停、高價股重回15千金

台股今天開高走高，集中市場終場大漲532.46點，收在20131.74點，以4天時間成功收復2萬點大關，包括聯發科、鈊象...

台股短短4天收復2萬點大關 法人解讀3原因

台股歷經19日黑色星期五，盤中暴跌千點，終場大跌774.08點，寫下歷史最大單日跌點紀錄，當天指數收在19527.12點...

股匯雙揚 外資買超298億元排今年第7大

外資自4月10日至22日連續賣超逾新台幣2000億元後，終於回心轉意，今天大買298.28億元，創下今年第7大買超，也是...

特斯拉擬提前推平價車款 概念股收漲表態

電動車大廠特斯拉（Tesla）今天公布財報低於市場預期，不過宣布加速推出更實惠平價的車種，以及電動皮卡車產能爬坡順利，激...

台積電、鴻海領軍台股收復2萬點 法人點名這些族群可買

台股24日由台積電（2330）、鴻海（2317）領攻，順利突破5日線、10日線反壓，收復2萬點，終場以20,131.74...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。