台股923億股息活水來了 可望提供大盤下檔支撐

台股近日急跌回測季線，所幸昨（23）日跌深回彈188點，暫時化解破底危機。展望後市，法人指出，廣達（2382）、光寶科等104家公司自今日起至5月底止，將陸續發放共923億元現金股息，增添市場資金活水，並有助提供台股下檔支撐。

台股迎資金活水 統計今日起至5月底，將有104家上市櫃公司發放股息，以規模來看，預計5月17日發放的廣達以347.6億元居冠，其餘還包括光寶科57.8億元、仁寶52.8億元、聚陽39.6億元、儒鴻37億元、東和鋼鐵30.6億元、神基30.5億元。

至於豐興、神達、中磊、台燿、上品、長興、義隆、廣明、東洋、櫻花、順達、達欣工、台灣精稅、矽力*-KY、昇佳電子、大學光、佳醫、聲寶等公司，則在5.6億至20.3億元不等，所有公司合計將發放現金股息923億元。

統一投顧董事長黎方國表示，台股短期技術面已經翻空，以往經驗來看，在外資單日大賣、且股市大跌後二周內，多空籌碼有待進一步沉澱，但持續上揚的季線應有一定支撐力道，短多操作宜量力而為，並降低槓桿。

凱基投顧台股總分析師張明祥分析，推升台股本波大漲近5,000點的三大利多分別為：人工智慧（AI） 狂潮、製造業復甦、資金行情。考量 AI 狂潮已相當程度反映在股價上，且後兩者又出現疑慮，研判本波重挫恐非短期拉回，而是中期修正。

不過，美股四大指數回測半年線後陸續見到止跌現象，道瓊指數更率先反彈站回5、10日線，且現階段台股主流族群持續良性輪動，樂觀情境可能在季線以上震盪換手，築底後反彈，尤其上市櫃公司除息後，現金股息陸續發放回流至投資人手中，資金活水挹注將是多頭重要靠山。

台新投顧副總經理黃文清表示，本周進入美股科技股超級財報周，包括特斯拉、Meta、微軟、英特爾、Alphabet等將陸續登場，若財報及展望釋出正面訊息，將激勵美、台兩地股市同步彈升，加上目前台股5日線已下移至19,810點，一旦站上後將可確認跌深反彈正式展開。